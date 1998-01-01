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المالية :المعلومات التي تتحدث عن تخفيض رواتب عقود موظفي الحكومة غير صحيحة

الأربعاء 02 يناير 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية :المعلومات التي تتحدث عن تخفيض رواتب عقود موظفي الحكومة غير صحيحة



رام الله/سما/

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة إن المعلومات التي تتحدث عن تخفيض رواتب عقود الموظفين العاملين في الحكومة غير صحيحة.

وأكد بياتنة، في بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه لا أساس لصحة المعلومات التي نشرت على عدد من وسائل الإعلام، أن "مجلس الوزراء أبلغ ديوان الموظفين العام بإعادة تقييم عقود الموظفين العاملين في الحكومة بعقود عالية، وتجديدها برواتب أقل بكثير من العقود السابقة، بما يتطابق مع قانون الخدمة المدنية"،  وأن الموظفين سيحصلون على رواتب أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه، وقد يصل الخصم إلى أكثر من نصف الراتب بكثير

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