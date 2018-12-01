لجنة دعم الصحفيين: 96 انتهاكاً اسرائيلياً ضد الحريات الإعلامية خلال ديسمبر

غزة / سما/

xرصدت لجنة دعم الصحفيين، انتهاكات الحريات الإعلامية ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، المتمثلة بالاعتقال، والابتزاز و الاعتداء المباشر الميداني إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن شهر ديسمبر/ كانون أول 2018شهد أكثر من (96) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الإعلاميين والتي تأتي في إطار محاولة قوات الاحتلال طمس الحقيقة الساطعة لجرائمها وإرهابها الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، كما سجل التقرير (18) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية.

انتهاكات اسرائيلية

حيث اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (8) صحفيين ومصورين، فيما فرضت امر حبس منزلي عدد(1)، وتمديد وتثبيت أمر اعتقال عدد(6).

وبشأن الإصابات فقد استهدفت قوات الاحتلال (19) صحافياً منهم 11 في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة ، و 8 اخرين في الضفة المحتلة.

وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وبالتآمر مع إدارة مواقع "السوشيال ميديا" تم حظر وحذف أكثر من (38) موقعاً وصفحة على اليوتيوب والفيس بومك وتويتر وغيرها.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدد(9) لمنازل الصحفيين من بينهم مؤسسة وفا مرتين متتاليتين، عدا عن تحطيم و استيلاء ومصادرة معدات عدد(8).

فيما منعت قوات الاحتلال عدد(1) من التغطية ، و(2) حالة تهديد وتحريض، و(2) حالة فرض كفالة مالية، في حين بلغ عدد مضايقات الاحتلال داخل سجون الاحتلال لعدد (2) من الصحفيين ومنعهما من لقاء محاميهما.

انتهاكات فلسطينية

وفي جانب الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، فقد سجل تقرير اللجنة ما يقارب( 18) من الانتهاكات توزعت في 7 من قطاع غزة، و 11 اخرين في الضفة المحتلة، تنوعت في اعتقال (2) واحتجاز(6) من قطاع غزة، ومصادرة معدات عدد(5)، فيما سجل عدد(1) إصابة صحفي برصاصة بالرأس من مجهول، ومحاكمة وتأجيل جلسة عدد(3)، وتهديد عدد(1) من قطاع غزة.

تفاصيل انتهاكات شهر ديسمبر/ كانون أول 2018

1-12-2018: منَعت الشرطة الإسرائيلية، إقامة اللقاء الشهري في المكتبة العامة في مجد الكروم، بسبب إشهار المكتبة كتاب "حكاية سر الزيت" للكاتب الأسير وليد دقة.

1-12-2018: اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة "أصايل يافا" وحطمت بعض محتوياتها في شارع نابلس في مدينة قلقيلية.

6-12-2018: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مطبعة في شارع النهضة وسط مدينة رام الله، واستولت على معدات ومواد إعلانية منها.

6-12-2018: إدارة تويتر تحظر حسابي شبكة قدس الإخبارية وشبكة فلسطين للحوار، بسبب تغريدات حول قوة الاحتلال الخاصة التي تسللت شرق خانيونس الشهر الماضي.

6-12-2018: إدارة تويتر تحجب صفحة المركز الفلسطيني للاعلام على تويتر بسبب تغيرادات حول القوة الخاصة التي تسللت شرق خان يونس.

6-12-2018: فيسبوك يحذف منشورا شاركتاه الصحفيتان نائلة خليل وهاجر حرب ينتقد الموقف الأمريكي الذي يعتبر حركة حماس حركة إرهابية بعد أقل من ساعة على نشره...

7-12-2018: الاحتلال يجبر الصحفي مصعب سعيد بدفع غرامة مالية 4000 شيكل، قبل الافراج عنه من سجن النقب بعد اعتقال دام ٢٢ شهراً.

8-12-2018: إدارة موقع الفيسبوك تحذف للمرة ١٢الصفحة السياسية الفلسطينية الساخرة " مش هيك " وتستمر في حملتها بالتضييق على المحتوى الفلسطيني.

8-12-2018: الإذاعة الاسترالية تفصل الصحفي الفلسطيني شريف النيرب، بسبب ضغوط إسرائيلية وتحديدا على خلفية رسالته الإخبارية التي قال فيها "إن جيش الاحتلال يقوم بقتل الأطفال في مسيرات العودة".

9-12-2018:شركة جوجل تقوم بحذف حساب قناة القدس الفضائية الرسمي على اليو تيوب وباقي خدماتها بعد مضايقات عديدة على الرفع وبعد عامين على حذف الحساب السابق.

9-12-2018: إدارة موقع "فيسبوك"، أوقفت النشر عبر صفحة وكالة الرأي الفلسطينية عبر فيسوك لأجل غير مسمّى للمرة التاسعة ، وذلك بحجة عدم الالتزام بسياسات الموقع في إشارة إلى نشر الوكالة لخبر يتعلق باعتداءات الاحتلال شرق خانيونس وكشف قواته هناك.

9-12-2018: ادارة الفيسبوك تحذف حساب الاعلامي اياد ابراهيم القرا، نظرًا لحملة تبليغات من قبل الاحتلال على خفية عملية خانيونس وعملية رام الله أمس.

10-12-2018: إصابة الصحفي في وكالة اتحاد برس محمد رائل عبد الجواد الدويك (28 عاماً) بقنبلة غاز في الرأس خلال تغطيته فعاليات المسير البحري شمال غرب بيت لاهيا.

10-12-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي سامح مناصرة (28 عاما) بعد اقتحام منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم .

10-12-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حسين شِجاعِيّة من منزله في دير جرير شرق رام الله، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتها.

10-12-2018: احتجزت شرطة الاحتلال الصحافي الحرّ سامر أبو عيشة، وحقّقت معه حول عمله الصحافي، كما تم مصادرة ثلاثة هواتف نقالة (أرجعوها لاحقاً)، وأفرجت عنه بعد ساعات عدة بكفالة مالية وحبس منزلي لمدة 5 أيام.

10-12-2018: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» برام الله، واحتجزت العاملين ومنعتهم من مغادرة مكاتبهم.

10-12-2018: محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير الصحفي أسامة حسين شاهين (35 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل ضد قرار تجديد اعتقاله إدارياً للمرة ثانية لمدة 4 أشهر دون تهمه.

11-12-2018: اعتداء المستوطنين على مراسل شبكة قدس معتصم سقف الحيط أثناء بثه المباشر للمواجهات مع الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

11-12-2018: في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني شن هجوم الكتروني واختراق على 10مواقع وكالة صفا الإخبارية، وكالة سما، وكالة الرأي، موقع الجبهة الشعبية، موقع حركة حماس، وكالة الهدف الإخباري، موقع قناة فلسطين اليوم، وكالة فلسطين الآن، موقع قناة الأقصى، موقع إذاعة الأقصى، من قبل جهات إسرائيلية بالتعاون مع الشركات المستضيفة للمواقع الإخبارية.

11-12-2018: اقتحمت القوات الإسرائيلية، للمرة الثانية، مبنى "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية" (وفا) في حي المصايف في مدينة رام الله، واحتجزت الصحافيين والعاملين داخله ومنعتهم من المغادرة طيلة فترة الاقتحام الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، كما أطلقت قنبلة غاز على شرفة غرفة التحرير، ما أدى إلى إصابة الصحافيّين والعاملين في قسمَي التحرير والتصوير بحالات اختناق، كما صادرت قوات الاحتلال التسجيلات وأشرطة التسجيل من كاميرات فوتوغرافية وكاميرات فيديو .

11-12-2018: حذف حسابات 7 مشرفين على موقع وكالة الراي الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

11-12-2018: تلبية لمطالب الاحتلال في تضييق على المحتوى الفلسطيني ، إدارة موقع التويتر تحذف تغريدات لموقع بوابة الهدف حول الوحدة الخاصة التي تسللت الى غزة.

11-12-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمود صقر عصيدة بعد مداهمة منزله في قرية تل قضاء نابلس، بعد أقل من عشرين يوما على اقتحام بيته.

12-12-2018: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "بيتح تكفا" اعتقال الصحفي حسين شجاعية (32 عامًا) من محافظة رام الله لمدة 12 يومًا، وأصدرت بحقه أمر منع من لقاء المحامي.

12-12-2018: أجلت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" جلسة محاكمة الصحفي سامح مناصرة (28 عامًا) من محافظة طولكرم ، كما صدر بحقه أمر منع من لقاء المحامي.

14-12-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي موسى صلاح سمحان بعد اقتحام منزله، في قرية اللبن الغربي برام الله، وكنات قوات الاحتلال اعتقلته في شهر ابريل الماضي وافرجت عنه في شهر اغسطس الماضي.

14-12-2018: إصابة مصور وكالة الاناضول الصحفي مصطفى حسونة برصاصة في قدمه خلال تغطيته للمواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

14-12-2018: إصابة مصور وكالة الرأي "عطية درويش" بقنبلة غاز في وجهه خلال تغطيته لأحداث مسيرات العودة شرق غزة.

14-12-2018: إصابة مصور فضائية القدس المصور حسن اصليح بقنبلة غاز في قدمة وتعرض للاختناق جراء استنشاق الغازات.

14-12-2018: إصابة الصحفي ربحي الكوبري بالرصاص المطاطي في يده أثناء تغطيته للمواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

14-12-2018: إصابة المصور الصحفي مصعب شاور بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال خلال المواجهات في باب الزاوية بالخليل .

15-12-2018: إصابة المصور الصحفي مجدي بنورة، بقنبلة غاز في رأسه خلال تغطيته عملية هدم منزل عائلة ابو حميد في مخيم الأمعري في رام الله.

15-12-2018: إصابة مراسلة قناة العالم الإيرانية، إسراء البحيصي، بالاختناق خلال تغطية مسيرة العودة شرق غزة.

15-12-2018: قناة "آي 24" الإسرائيلية تبث تحريضا ضد المصورّ الصحافي الفلسطيني وسام نصّار من مدينة غزّة.

15-12-2018: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الصحفي محمد حمدان، أثناء تغطيته لمداهمة منزل والدة الأسير إسلام أبو حميد بمخيم الأمعري في رام الله.

15-12-2018: في إطار حربه على المحتوى الفلسطيني ..الفيس بوك يحذف صفحة المركز الفلسطيني للإعلام بالأردو ، لتنضم إلى صفحتها بالفرنسية.

17-12-2018: إصابة المصور الصحفي ثائر خالد فهمي أبو رياش (24 عاماً) إصابة بقنبلة غاز مباشرة في البطن، ووصفت اصابته بالطفيفة.

18-12-2018: إدارة الفيس بوك تحذف صفحات كل من" اخبار نابلس"،" انين القدس"، " شبكة حدث اليوم" وحذف 5 حسابات مشرفين عليها، وصفحتي مش هيك ، و فلسطين بوست.

19-12-2018: محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تصادق على أمر الاعتقال الإداري وثبتت الأمر لمدة ستّة شهور بحقّ الاسير الصحفي محمد أنور منى من نابلس.

21-12-2018: استهداف كاميرا المصور الصحفي محمد أسعد محيسن بطلق متفجر بشكل مباشر خلال تغطيته مسيرات العودة شرق غزة.

21-12-2018: إصابة الصحافي سامي جمال طالب مصران (٣٤ عاماً) مصور قناة الاقصى الفضائية، بعيار ناري في قدمه اليسرى، وقد إصابة خلال تغطية المسيرات شرق مخيم البريج،

21-12-2018: إصابة الصحفي أحمد هاني عبد العزيز حمد (20 عاماً)، مصور صحفي حر بعيار مغلف بالمطاط في كلتا يديه، إصابة خلال تغطية المسيرات شرق غزة.

21-12-2018: إصابة المصور الصحفي نضال شتية برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان وعولج ميدانياً.

24-12-2018: تمديد اعتقال الصحفي سامح مناصرة28 عاما، لعشرة ايام في محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال. ومنذ اعتقاله حتى اليوم هناك امر بمنعه من لقاء المحامي. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مناصرة في العاشرة من ديسمبر الحالي من بيت عائلته في عزبة الجراد شرق طولكرم .

27-12-2018: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي نصر الحسيني على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

27-12-2018: "الاحتلال" يؤجل محاكمة الكاتبة الصحفية لمى خاطر (42 عاماً) من سكان محافظة الخليل حتى تاريخ 30/1/2019.

27-12-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الصحفي حسين شجاعية لمدة 11 يوماً حيث يحتجز في مركز تحقيق "بتاح تكفا".

28-12-2018: إصابة الصحفية دعاء الشيخ بقنبلة غاز أثناء تغطيتها للمواجهات المندلعة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

28-12-2018: إصابة المصور الصحفي محمد الزعنون بقنبلة غاز مباشرة في الظهر .

28-12-2018: إصابة الصحفي أحمد الناقة بقنبلة غاز في الصدر شرق خان يونس.

29-12-2018: إصابة الصحفي مراسل تلفزيون فلسطين في محافظة قلقيلية أحمد شاور، برصاص معدني مغلف بالمطاط في الرأس، خلال قمع جنود الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية.

31-12-2018: قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفي علاء الريماوي في شارع الإرسال برام الله وتصادر حواسيب ومبلغاً من المال.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر كانون أول/ ديسمبر2018

15-12-2018: جهاز المخابرات الفلسطينية برام الله، يعتقل الصحفي عبد الكريم مصطيف خلال تغطيته لقمع الأجهزة الأمنية لمتظاهرين بالمدينة ومن ثم نقله لجهة مجهولة.

15-12-2018: احتجز جهاز الأمن في غزة، طاقم تلفزيون فلسطين المكون من 6 اشخاص أثناء تصويرهم احدى الحلقاتـ، بحجة عدم الحصول على تصريح، وأخلي سبيلهم بعد مصادرة كاميرتان والمادة المصورة على (3) أقراص ذاكرة.

16-12-2018: إصابة الصحفي زين مسك، ويعمل في راديو الحرية بمدينة الخليل، برصاصة في الراس بظروف غامضة.

19-12-2018: عقدت محكمة رام الله جلسة للنظر، ضد الصحافي ايهاب الجريري، منذ كانون ثاني 2016 ، حيث اتهم الجريري بـ " التشهير والذم" وتم تأجيلها بسبب عدم حضور الشهود.

19.-12-2018: عقدت جلسة محاكمة لدى محكمة صلح رام الله للنظر في الشكوى المقدمة ضد الصحفيين رامي سمارة، ونائلة خليل وتم تأجيل الجلسة إلى ٢٥/٢/٢٠١٩ وأمهلت النيابة تقديم أسماء الشهود قبل مطلع الجلسة المقبلة.

25-12-2018استخدام أسلوب التشهير والتهديد بحق الصحافية هاجر حرب لإعدادها تحقيق استقصائي عن مساكن الغلابة واتهامها بأن التحقيق مجتزأ وغير مهني.

30-12-2018: الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس تعتقل الصحفي معتصم سقف الحيط .

الحرية للصحفيين و.. والشفاء للجرحى

لجنة دعم الصحفيين

الأربعاء 2 يناير 2019م