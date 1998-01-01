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ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن"

الأربعاء 02 يناير 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن"



القدس المحتلة/سما/

نفى وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية اليوم عن مسؤولين فلسطينيين من أنه كشف لهم قبل استقالته عن ملامح خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

وقال ليبرمان إنه لا أساس من الصحة لهذا النبأ، حسبما أفاد موقع "مكان" الإسرائيلي.

وقال المسؤولون الفلسطينيون إن الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة.

وبحسب كلام المسؤولين الفلسطينيين، فإن ليبرمان أوضح لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته في نوفمبر، أن السيادة الفلسطينية ستكون على السكان وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13% من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18% من الضفة الغربية، وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من الضفة.

وتنص أيضا على بقاء المستوطنات، والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.

وتتضمن الخطة أيضاً بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأهم والأكبر من القدس الشرقية المحتلة. كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها.

المصدر: "مكان"

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