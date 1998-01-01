مستوردو وتجار السيارات في قطاع غزة يضربون احتجاجا على قرار رفع الجمارك

غزة / سما/

أعلنت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة الاضراب يوم غد الخميس لدى معارض وشركات استيراد السيارات احتجاجا على القرار الصادر عن وزارة المالية في رام الله والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.

جاء هذا القرار عقب اجتماع لمجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات في مقرها في غزة، حيث استنكرت الجمعية على لسان رئيسها اسماعيل النخالة لهذا القرار وعبرت عن استيائها الشديد منه.

وقرر مجلس إدارة الجمعية عقد مؤتمر صحفي الساعة الحادية عشر يوم غد الخميس امام مقر الجمعية بجوار وزارة التربية والتعليم لمطالبة الرئيس بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد عبر مستوردو المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة عن تذمرهم الشديد من هذا القرار الذي جاء ليزيد من معاناة المواطنين في شطري الوطن مطالبين وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار وان يتم اتخاذ اجراءات تنقذ التجار وتقف بجانبهم لا ان يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم.

يشار الى أن وزارة المالية نفت قبل شهرين نيتها عن لرفع الجمارك على السيارات في بداية العام 2019 حيث جاء هذا النفي على لسان مدير عام الجمارك لؤي الحنش.