وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بعد ظهر اليوم الأربعاء أن يوفنتوسعلى استعداد للتضحية بالمهاجم باولو ديبالا من أجل التوقيع مع كيليان مبابي مهاجمباريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ويسعى فريق السيدة العجوز للاستفادة من المشاكل التي يعيشها باريس سان جيرمان مع الاتحاد الأوروبي في مسألة اللعب المالي النظيف ، ولهذا سيضطر النادي الفرنسي لبيع نيمار أو مبابي في الصيف لحل هذه المشكلة.

وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن الأثر الاقتصادي للتوقيع مع مبابي لن يكون كبيراً مثل كريستيانو رونالدو ، بعد أن كشف أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس قبل أشهر أنه هدفه هو ضم نجم كبير آخر عمره 25 عاماً.

ويتوافق كيليان مبابي مع هذا الوصف ، وبالتالي لن يكون مكلفاً مثل كريستيانو رونالدو ، لأن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ليس لديه وكيل أعمال يطلب أموالاً كبيرة ولا يمتلك صفقات رعاية كبيرة باستثناء نايكي و هوبلوت.

وتؤكد هذه المصادر أن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي سيكون الصفقة الكبيرة القادمة التي يستهدفها يوفنتوس ، بحيث يمكنه الوصول إلى تورينو إذا جرى التخلص من باولو ديبالا مقابل 100 مليون يورو على الأقل.