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الجش: تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل يارا أيوب

الأربعاء 02 يناير 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجش: تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل يارا أيوب



القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم، الأربعاء، اعتقال مشتبهين لمدة 6 أيام في جريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما) من قرية الجش.

وبموجب القرار، أبقت المحكمة شابا (28 عاما) وقريبه قاصر (17 عاما) من الجش رهن الاعتقال، وذلك بشبهة قتل الفتاة.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضدهما، الأسبوع المقبل.

وصرح محامي الدفاع عن المشتبهين، باسل فلاح، إن "الحديث يدور حول خطأ للشرطة، لا علاقة لهما بجريمة القتل".

وفي الأسبوع الماضي، جرى إطلاق سراح والد ووالدة وشقيق المشتبه الرئيسي بالقتل. وعلى الرغم من ذلك، صرحت الشرطة أنه سيتم لاحقا تقديم لوائح اتهام ضد الثلاثة أيضا، بحسب الشبهات المنسوبة إليهم. 

وجرى اعتقال 5 أشخاص في إطار التحقيق في ملف جريمة قتل الفتاة أيوب وتمديد اعتقالهم عدة مرات.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد عثر على جثة يارا أيوب في تاريخ 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بثلاثة أيام، داخل حاوية قمامة في البلدة وعليها علامات عنف.

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