ما الفرق بين البناطيل الجينز والدنيم؟

وكالات / سما /

تعرض العديد من دور الأزياء العالمية، موديلات من السراويل من الجينز والدنيم، وبالرغم من ظهورهما بشكل مقارب للغاية، إلا أن كليهما يختلفنا بشكل كبير من حيث نوع القماش المستخدم و طريقة العناية به.

الفرق بين الجينز والدنيم

الدنيم هو المادة الخام الأساسية التي يصنع منها الجينز بكل أشكاله وأنواعه والذي يتوفر بلون طبيعي واحد فقط وهو الأزرق النيلي.

كما يتميز الدنيم بكونه مادة شديدة الحساسية وتتآكل بشكل أسرع مقارنه بالمنتج النهائي الجينز، الذي يحافظ على ملمسه وشكله لقترة أطول بكثير من الدنيم.

ويصنع الدنيم الكلمة الفرنسية الأصل المشتقة من اللون الأزرق، من خيطين أو ثلاثة خيوط من القطن ويُعد الدنيم النيلي المستخدم في إنتاج سراويل جينز والدنيم الرطب المستخدم للجينز السكيني من أشهر أنواع الدنيم وأكثرها انتشارًا.

كما يوجد الدنيم الجاف الذي يدخل في صناعة الجينز القاسي، الذي يتميز بكونه عمليًا بشكل كبير مقارنه بالأنواع السابقة، إلا أنه لا ينصح بغسله بشكل دوري وللجوء إلى التنظيف الجاف للحفاظ على ملمسه وقوته.

الجينز

يُعد قماش الجينز الأكثر استخداماً في العالم والذي يُصنع من الدنيم أو قماش الدنجري، والتي يتم صباغتها وتشكيلها لبناطيل أو جواكت أو حتى حقائب للاستعمال العملي للرجال والنساء على حد سواء.

بناطيل الجينز أم الدنيم أيهما أختار؟

إذا كنت من عشاق الأناقة وعملك لا يتطلب الكثير من الجهد، فربما عليك ارتداء بنطال وجاكت من الدنيم، أما إذا كنت من الأشخاص الأكثر عملية وتمتلك وقتًا مليئًا بالمهام والنشاط والحركة، فربما عليك اللجوء إلى الجينز.

وفي النهاية إذا كنت من الأشخاص التي تكره الغسيل الجاف والعناية الفائقة بالملابس، فربما عليك الابتعاد تماماً عن اقتناء الدنيم فهو نسيج رقيق يحتاج للكثير والكثير من العناية.