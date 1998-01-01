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الفنانة إليسا تلخص عام 2018 في كلمة واحدة

الأربعاء 02 يناير 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة إليسا تلخص عام 2018 في كلمة واحدة



وكالات / سما /

ودعت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم، الاثنين، عام 2018بكلمة واحدة، مؤكدة أنه عام غير كل الأعوام.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "٢٠١٨ سنة غير كل السنين".

وتابعت الفنانة اللبنانية، "مع آخر يوم بالسنة، بعد كل اللي صار بالحلو والمر، بالسهل والصعب، بقول كلمة واحدة وبعيدها كل حظة: الحمدلله".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت عن عدد من التصريحات المثيرة بشأن مرضها بالسرطان، حيث إن العلاج الهرموني لها من مرض السرطان منعها من حلم الأمومة، مؤكدة أنها: "لو سئلت منذ 10 سنوات عن حلمها، كنت ستقول أنها تحلم بالأمومة وإنجاب الأبناء، ولكن الآن وقبل معرفتها بمرضها هذا الأمر لم يعد يهمها".

وتابعت: "انزعجت بالتأكيد عندنا علمت أنني لم يعد لدي فرصة في الإنجاب، ولكن حياتي لم تقف عند هذه النقطة، بل من الممكن بعد أن أتزوج أتبنى طفلا وأربيه، وهذا بالنسبة لي كاف، كما أني لدي صديقتي (أنجيلا) اعتبرها ابنتي".

#إليسا

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