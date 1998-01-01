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وفاة الأخ الأكبر للفنان محمد فؤاد

الأربعاء 02 يناير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الأخ الأكبر للفنان محمد فؤاد



وكالات / سما /

تم تشييع جثمان المطرب المصري حسن فؤاد، الشقيق الأكبر للمغني المعروف محمد فؤاد، بمقابر العائلة في القاهرة، بعد أن وافته المنية يوم أمس السبت.

وقال المنتج المصري والصديق المقرب للمطرب الراحل، أحمد أيوب، إن الشقيق الأكبر لمحمد فؤاد كان يُعاني أزمة صحية خلال الأشهر الأخيرة.

ولم يعلق محمد فؤاد على وفاة شقيقه، بأي من حساباته الشخصية على الشبكات الاجتماعية، في حين رصدت الكاميرات مشاهد أظهرت تأثره وبكاءه في أثناء توديع شقيقه حسن.

ولم يكن أسم المطرب الراحل معروفاً للكثيرين، فرغم أنه كسب بعض الشهرة في تسعينيات القرن الماضي، بعد مشاركته في غناء تترات بعض المسلسلات والفيديو كليبات، فإنه اختفى تماماً عن الإعلام بعد آخر عمل قدمه في عام 2003.

#محمد فؤاد

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