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أليجري يريد شيئاً واحداً فقط من كريستيانو رونالدو

الأربعاء 02 يناير 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري يريد شيئاً واحداً فقط من كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

تحدث ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي في مقابلة مع صحيفة “ريكورد” البرتغالية عن عدد من المواضيع المهمة ، فيما كان يتعلق الجزء الأكبر من هذه المقابلة حول اللاعب كريستيانو رونالدو.

وبرز نجم ريال مدريد السابق مع فريق السيدة العجوز منذ بداية الموسم الجاري ، حيث قاد نادي يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في المركز الأول عن المجموعة الثامنة ، وصدارة الدوري الإيطالي والتربع على صدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً.

وقال المدرب الإيطالي : “رونالدو ليس مختلفاً عما تخيلت ، كنت أعرف أنه لاعب رائع واحترافي للغاية ، هو يتمتع بروح تنافسية ساعدت الجميع على التحسن والتطور ، هو يريد أن يكون الأفضل في كل يوم ، وهذه قيمة مهمة تساعدنا جميعاً”.

وحول أهم ما يميز كريستيانو رونالدو واضاف : “أنا لست مندهشاً مما يقدمه ، بل أود أن أقول إنه من الرائع رؤيته يلعب لأنه مختلف ، أهم ما يميز رونالدو هو أنه يركز دائماً ، سواء في المباريات أو أثناء التدريب ، ودائماً ما يكون هو نفسه حتى عندما يلعب كرة واحدة فقط أثناء المباريات”.

وفيما يتعلق بالأشياء التي يريدها منه وأجاب أليجري : “لا أريد سوى شيء واحد منه ، الأهداف ، هذا ما يعرفه كريستيانو رونالدو الذي أصبح مثالاً للجميع ، لقب الدوري الإيطالي هو هدف طبيعي لنا ، أما في دوري الأبطال فيجب أن تكون محظوظاً ، رونالدو فرحة ليوفنتوس وللكرة الإيطالية”.

#أليجري #كريستيانو رونالدو

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