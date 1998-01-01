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إحياء ذكرى الانطلاقة في إقليم كوردستان العراق

الأربعاء 02 يناير 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء ذكرى الانطلاقة في إقليم كوردستان العراق



رام الله / سما /

أحيت القنصلية العام لدولة فلسطين في إقليم كوردستان العراق، الذكرى الـ 54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، برعاية السفير نظمي حزوري القنصل العام لدولة فلسطين وبحضور جمع من ابناء الجالية الفلسطينية، وفي حفل بهيج تم ايقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في اربيل.

وخلال كلمة له خلال الاحتفالية اكد سعادة السفير نظمي حزوري: بأن روح الشهيد القائد ابو عمار والقادة الشهداء البررة و قوافل الشهداء، والالتفاف حول الرئيس محمود عباس- ابو مازن رئيس دولة فلسطين، مؤكدا ان انطلاقة فتح في 1-1-1965
مثلت انعطافة تأريخية في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي البغيض.. مستذكراً مسيرة الكفاح الذي صنعت لفتح مجدها وصنعت الحدث وتجاوزت كافة المؤمرات ومشاريع التصفية.

كما أشار لمواقف الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن واملاءات الرئيس الاميركي ترامب، واشار الى الصمود البطولي في القدس والخان الاحمر، وكافة مواقع المقاومة الشعبية السلمية في الضفة الفلسطينية ومسيرات العودة في غزة، وان الصمود البطولي والمسنود الى الموقف السياسي الواضح بثبات وصمود الرئيس ابو مازن الذي يقود معركة التحدي ومواجهة مشاريع التصفية.

واعتبر حزوري: الانقسام مقبرة للمشروع الوطني الفلسطيني  واكد على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية. والالتفاف حول الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس- ابو مازن، كما حيا الشعوب والدول التي تساند وتدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني.. واعرب عن عمیق اعتزازه بالعلاقات التأريخية بين الشعبين الكوردستاني والفلسطيني ودعم والمساندة المتواصلة للقادة الكوردستانيين لنضال الشعب الفلسطيني عبر مراحله المتعاقبة.


 

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