تشيلسي يضع عينه على بديل هيجواين في يناير

وكالات / سما /

كشفت بعض التقارير أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضع عينه على واحد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التوقيع معه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستهدف المدير الفني الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري تدعيم خط الهجوم في يناير من أجل مساعدة الفريق على المنافسة على لقبي البريميرليج والدوري الأوروبي، أو على الأقل الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويحرص ساري على جلب جونزالو هيجواين المهاجم الأرجنتيني الدولي والمعار إلى صفوف ميلان الإيطالي من يوفنتوس الإيطالي، إلا أن هناك بعض التعقيدات في الصفقة، دفعت مسؤولي البلوز إلى التفكير في البدائل.

وذكر موقع بليتشر ريبورت أن تشيلسي يخطط لتقديم عرض هذا الشهر من أجل انتداب ماركو أرناتوفيتش نجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

إلا أن نادي غرب لندن غير مستعد للتفريط في أي من نجومه في ظل رغبة فالنسيا الإسباني في التعاقد مع لاعب آخر من الهامرز هو المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز والملقب بتشيتشاريتو.

وسجل الدولي النمساوي 5 أهداف خلال 14 مباراة لعبها في البريميرليج هذا الموسم.