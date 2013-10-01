اعتقال محاميين وامرأة بشبهة الاستيلاء على أراض بالاحتيال

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأربعاء، محاميين من عسفيا وشفاعمرو وامرأة من دالية الكرمل، في الأربعينيات من أعمارهم، بشبهة الاستيلاء على أراض لأناس متوفين وبيعها لآخرين عن طريق الغش والخداع والاحتيال والسرقة وتبييض الأموال.

وأوقف محققون من "وحدة مكافحة الاحتيال والنصب" التابعة للشرطة المحاميين والمرأة التي تعمل في مجال الوساطة لشراء وبيع عقارات، ونسبت إليهم شبهة العمل معا عن طريق تزييف مستندات قُدّمت لعدة سلطات رسمية منها "سلطة الأراضي" و"دائرة الطابو".

ويستدل من بيان الشرطة أنه جرى اعتقال المشتبهين بعد مداهمة منزليهما، فيما جرى اعتقال المرأة في مطار "بن غوريون" باللد قبل صعودها الطائرة لرحلة استجمامية.

وقام أفراد الشرطة بالتفتيش داخل منازلهم وفي المكاتب التي عملوا فيها بهدف ضبط مستندات وأدلة.

إلى ذلك، سيتم إحضار المشتبهين الثلاثة إلى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب تمديد اعتقالهم، اليوم.