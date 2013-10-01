  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اعتقال محاميين وامرأة بشبهة الاستيلاء على أراض بالاحتيال

الأربعاء 02 يناير 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال محاميين وامرأة بشبهة الاستيلاء على أراض بالاحتيال



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأربعاء، محاميين من عسفيا وشفاعمرو وامرأة من دالية الكرمل، في الأربعينيات من أعمارهم، بشبهة الاستيلاء على أراض لأناس متوفين وبيعها لآخرين عن طريق الغش والخداع والاحتيال والسرقة وتبييض الأموال.

وأوقف محققون من "وحدة مكافحة الاحتيال والنصب" التابعة للشرطة المحاميين والمرأة التي تعمل في مجال الوساطة لشراء وبيع عقارات، ونسبت إليهم شبهة العمل معا عن طريق تزييف مستندات قُدّمت لعدة سلطات رسمية منها "سلطة الأراضي" و"دائرة الطابو".

ويستدل من بيان الشرطة أنه جرى اعتقال المشتبهين بعد مداهمة منزليهما، فيما جرى اعتقال المرأة في مطار "بن غوريون" باللد قبل صعودها الطائرة لرحلة استجمامية.

وقام أفراد الشرطة بالتفتيش داخل منازلهم وفي المكاتب التي عملوا فيها بهدف ضبط مستندات وأدلة.

إلى ذلك، سيتم إحضار المشتبهين الثلاثة إلى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب تمديد اعتقالهم، اليوم.

أخبار ذات صلة

حيفا: اعتقال امرأة بشبهة التنكيل برضيعها

اعتقال شخصين من المثلث بشبهة قتل صراف من طولكرم

20181125080007

اختفاء فتاة من الجش: تمديد اعتقال شاب بشبهة الاختطاف

الطائرة الروسية المنكوبة

احتجاز موظفين في مطار شرم الشيخ بشبهة المساعدة بزرع قنبلة على الطائرة الروسية

أمر بضبط صلاح عبدالمقصود بتهمة تسهيل الاستيلاء على سيارات البث بـ«رابعة»

مصر تقرر اخلاء مدينة رفح و الاستيلاء جبرا على من يرفض اخلاء منزله

الأكثر قراءة اليوم

فتح تطالب قيادات حماس بالاعتذار بسبب ما جرى مع ابو النجا وهند ابو ندى

صور و فيديو : هكذا بدت أسماء الأسد بعد 4 شهور من إصابتها بالسرطان

جريمة مروعة.. طبيب مصري يذبح زوجته وأبناءه الثلاثة

غالبيتهم من غزة.. شرطة الإحتلال تعتقل 22 عاملا فلسطينيا

صور: الأمن الداخلي الإيراني يعلن استعداده لتدريب المقاومة

نتنياهو يكشف : نقل السفارة البرازيلية الى القدس مقابل ماذا ؟؟

نقابة الموظفين بغزة تطالب بنشر تفاصيل الدفعة القادمة من المنحة القطرية

الأخبار الرئيسية

ليبرمان وهنية

ليبرمان : لن أتقبل حقيقة سير "هنية" بحرية في قطاع غزة دون خوف

فجر السعيد - ارشيف

اسرائيل تحتفي بتغريدة الكويتية السعيد وخارجيتها تصفها بـ "فجر الشجاعة"!

عائشة الرابي

"الشاباك" يعتقل 3 مستوطنين بتهمة قتل عايشة الرابي قبل شهرين

حسين الشيخ : لن نلتقي حماس مطلقا بعد ما جرى في غزة

مصرع فلسطينيين جراء اصطدام سيارتين بشاحنة اسرائيلية قرب الخليل