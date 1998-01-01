تقارير.. برشلونة يتوصل لاتفاق بضم هدف كبار أوروبا

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية ألمانية, أن نادي برشلونة الإسباني أنهى اتفاقه مع فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، بشأن انضمامه للفريق "الكتالوني" بداية من الموسم المقبل.

ويعدّ دي يونغ، الذي تألق مع أياكس والمنتخب الهولندي هذا الموسم، هدفا لكبار أندية أوروبا، أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، بخلاف برشلونة.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية, إن برشلونة اتفق مع اللاعب نفسه للانضمام إلى صفوفه في عقد يمتد لـ5 مواسم مقبلة.

وأوضحت "سبورت بيلد", أن اللاعب فضّل برشلونة على أندية بايرن ميونيخ، ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا أن الصفقة متوقفة الآن على وصول إدارة "البرشا" لاتفاق مادي مع أياكس بشأن قيمتها المالية.

ويبلغ دي يونج من العمر "21 عاما"، ويستهدفه برشلونة ليكون خليفة للإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق خلال السنوات المقبلة.