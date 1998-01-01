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اعتقال شخصين من المثلث بشبهة قتل صراف من طولكرم

الأربعاء 02 يناير 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شخصين من المثلث بشبهة قتل صراف من طولكرم



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، شخصين أحدهما من مدينة كفر قاسم وآخر من مدينة الطيبة في منطقة المثلي، وذلك بشبهة ضلوعهما بجريمة قتل الصراف رفعت عبد الله ذياب.

يذكر أن جريمة القتل  وقعت في طولكرم خلال محاولة سطو، وقعت في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووجهت الشرطة للمتهمين تهمة القتل ومحاولة السرقة. ومدد اعتقالهم حتى السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري بعد تقديمهم لمحكمة في بيتح تكفا، لمواصلة التحقيق معهم.

وكانت الشرطة الفلسطينية في طولكرم قد أعلنت عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين من سكان المدينة متورطين في الجريمة.

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