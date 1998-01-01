أزمة ماريانو تدفع ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم في يناير

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد ترغب بشدة في التعاقد مع مهاجم جديد للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، بعد الإصابات المتكررة التي يتعرض لها ماريانو دياز.

وكان ريال مدريد قد تعاقد من جديد مع المهاجم الإسباني ماريانو دياز ابن 25 عامًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، لتعزيز خط هجوم المرينجي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن ماريانو دياز لم يكن محظوظًا بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها في الفترة الماضية، لعل آخرها الإصابة التي ضربته في احتفال رأس السنة الجديد، وسيغيب على إثرها عن الفريق لفترة لا تقل عن أسبوعين.

وأكملت الصحيفة أن إصابات ماريانو دياز المتكررة تركت النجم الفرنسي كريم بنزيما وحيدًا في مركز قلب الهجوم، حيث تعرض المهاجم الإسباني حتى الآن فقط لثلاث إصابات، ولعب فقط 502 دقيقة، وسجل هدفًا وحيدًا، لذلك ترغب الإدارة في التعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضحت “آس” بأن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني هما أبرز المرشحين للانتقال لصفوف المرينجي.

وذكرت الصحيفة أن إيكاردي خيار مطروح بعد أن شعر بخيبة أمل كبيرة بخروج الإنتر من دوري الأبطال هذا الموسم، وقد يتعاقد مع الريال بدفع الشرط الجزائي في عقده الذي يقدر بـ 110 مليون يورو.

وبالنسبة للمهاجم الشاب تيمو فيرنر، فإنه يعد من الخيارات المطروحة، وقد يتعاقد معه ريال مدريد في الميركاتو الشتوي بمبلغ 65 مليون يورو.