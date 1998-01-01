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السعودية تنفذ أول حكم إعدام في العام الجديد

الثلاثاء 01 يناير 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تنفذ أول حكم إعدام في العام الجديد



الرياض /وكالات/

نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء أول حكم إعدام في العام الجديد بمحافظة جدة غرب المملكة .

وقالت وزارة الداخلية السعودية ، في بيان صحفي اليوم ، إنها أعدمت اليوم باكستانيا بعد أن أصدرت المحكمة بحقه صكا شرعيا يقضي بثبوت قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والحكم بقتله تعزيراً .

ويعد هذا هو الإعدام الأول الذي يتم تنفيذ بداية عام 2019 بعد أن قامت العام الماضي بتنفيذ حكم الإعدام في 125 شخصا. وتنفذ السلطاتالسعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.

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