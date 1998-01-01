كلوب: ليفربول سيقدم أفضل ما لديه ضد مانشستر سيتي

وكالات / سما /

أكد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أن أفضلية فريقه على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لن تؤثر على نهج أحمر الميرسيسايد في مباراة يوم الخميس التي ستجمع بين الطرفين.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: “نحن جائعون ولا نفكر أبداً في فارق الأهداف، كل ما يشغلنا هو الوصول للنقطة 54، كل ما نريد فعله هو مواصلة التقدم: الانتعاش أولاً وهو أمر في غاية الأهمية ثم الاستعداد للمباراة المقبلة”.

وتابع: “جميعنا يعرف أن مانشستر سيتي فريق كرة قدم رائع ولن نذهب إليهم ونحن متأكدين من الفوز بالمباراة! لا يوجد فريق في العالم سيذهب لملاقاة مانشستر سيتي بهذا التفكير، حتى ليفربول”.

واختتم المدير الفني الألماني تصريحاته عن المباراة، بالقول: “لذلك علينا الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة إيجابية، هذا ما سنحاول القيام به”.

ويدخل ليفربول صاحب المسيرة الخالية من الهزائم هذا الموسم، المباراة على ملعب الاتحاد بفارق سبع نقاط عن كتيبة بيب جوارديولا حاملة اللقب.