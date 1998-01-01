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فتح باب الترشح لجائزة كتارا لشاعر الرسول

الثلاثاء 01 يناير 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح باب الترشح لجائزة كتارا لشاعر الرسول



وكالات / سما /

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في العاصمة القطرية عن فتح باب الترشح لجائزة "كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم" في دورتها الرابعة، وذلك من مطلع يناير/كانون الثاني 2019 حتى نهاية أبريل/نيسان 2019.

وفي الجائزة المنظمة تحت شعار "تجمل الشعر بخير البشر" يتنافس الشعراء على جوائز تقدر بأربعة ملايين ومئتي ألف ريال قطري، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي.

وتهدف الجائزة إلى تعميق حب المصطفى في قلوب الأجيال المعاصرة المحاطة بكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، كما تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام.

#جائزة كتارا #الرسول

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