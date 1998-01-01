فيديو: توقّعات ميشال حايك لعام 2019 وابرزها عن فلسطين ولبنان والسعودية

بيروت / وكالات /

أطل المتنبئ اللبناني ميشيل حايك الليلة الماضية على قناة MTV وأطلق مجموعة من التوقعات لعام 2019 .

توقعات ميشيل حايك عن فلسطين.

1 - غزة بما فيها حماس بهوية جديدة.

2 - كمين محترف على أرض فلسطين يطال رؤوس من أعلى الرتب والنجوم .

3 - حداد يسطر على فلسطين.

4 - رصيد الرئيس محمود عباس بالميزان.

5 - محمد دحلان من الكواليس الى العلن.

6 - تغير بالشكل والمضمون بالمسجد الأقصى.

7 - بين ترامب والاقصى حكايات طويلة.

8 - خطوات متقدمة في ما يسمى صفقة العصر رغم موجة الرفض.

9 - نار ونور بسماء فلسطين .

10- يوم ما بيشبه ولا يوم عنوانه الاسرى الفلسطينيين .

11- أحدى مسيرات حق العودة ينطبع بالذاكرة الفلسطينية .

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الطيران الاسرائيلي يعيد حساباته بعد انتكاسة.

امن الداخل : الاسرائيلي بما فيه امن نتنياهو وبعض اركانه في خطر.

خطف بطابع اسرائيلي يؤدي الى مشهد جنوني.

هزة ارضية ضخمة تهز اسرائيل.

تطبيع عربي اسرائيلي حتى ابعد الحدود.

اسرائيل قلقة من بحر حزب الله

عن لبنان:

- زعماء مهددون بأمنهم الشخصي كرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وغيرهم يمشون في الشوارع والساحات.

- انقلاب الآية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل.

- عمليات اسرائيلية في المخيمات الفلسطينية.

- حزن يلفّ مركز وسيلة إعلامية.

- تحركات المجتمع المدني تبدأ في تحقيق أهداف تزيح مسؤولين من مراكزهم.

- الولاء يتحوّل من ولاء إلى طائفة او زعيم او حزب إلى ولاء للوطن.

- "اليونيفيل" في ورطة.

- عبارة "لبيك يا نصر الله" من صرخة إلى فعل.

- امرأة تزيح رجالاً عن سدة الحكم وتمسك زمام القيادة.

- مغادرة النازحين السوريين بالآلاف.

- ضوء اخضر إلى "حزب الله" للقيام بأعمال عسكرية.

- محافل تشهد على حضور لافت للأب طوني الخولي.

- النائب تيمور جنبلاط يصرّ على التفرد بآرائه.

- السيد حسن نصر الله يخاطر بحياته خدمة لقضية محورية

- موجة من التعرّي في بعض شوارع لبنان.

- فنانين ومثقفين يتحوّلون لثوار.

- استقالات طوعية لمسؤولين.

- البطريرك الراعي غداً لن يكون بطريرك أمس.

- خسائر بالأرواح جرّاء ملاحقة أحد المطلوبين.

- هرج ومرج في معمل الزوق الحراري.

- لغز رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب إلى مزيد من التعقيد.

- "اليونيفيل" في ورطة.

- مشهد غير مألوف في سماء لبنان.

- بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجية مع لغم.

- قصة سركيس سركيس لم تنته.

- عمل جرئ يتسبب بتوقيف ممثلين ومخرج.

- احدى المناسبات ستكون ثقيلة على رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

- نهار رياضي مأساوي.

- سقوط رمز أساسي من رموز "الطائف".

- هلع وتدافع في سوق الأحد.

- تعكر الأجواء في عوكر.

- مناصرو سمير جعجع في مشهد ثائر.

- بدء العد العسكي بمصير الفنان فضل شاكر.

- شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم ينتهوا.



أبرز توقعات ميشال حايك 2019 عن السعودية:

- مفعول رجعي عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.

- كشف محاولة لدك تحصينات الملك سلمان و ولي العهد السعودي في الحكم.

- أوامر ملكية من فئة الألف تخص الساحة السعودية.

- اهتمام عالي بمبنى وزارة الداخلية.

- الأمير محمد بن سلمان يخرق قرار الكونغرس الأمريكي.

- المفاجآت تحمل اسم تركي آل الشيخ.

- مراكز القرار السعودي: عين على محمد بن سلمان وعين على خالد بن سلمان.

- انقلاب المعادلة وعودة أحد الأمراء المستبعدين إلى الحكم من جديد.

- متابعة شعبية واسعة إلى بورصة أحد لاعبي كرة القدم السعوديين.

- حدث في كرة القدم السعودية يرفعها إلى العالمية.

- أحد الاعراس السعودية سيكون حديث الناس.

- طيارة تتبع للديوان الملكي السعودي تثير القلق.

- يتردد بقوة إسم عبد العزيز الفضل الحارس الشخصي للملك سلمان.

- جامعة الأميرة نورة إلى الأضواء.

- محاولة اغتيال أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية.

- علامات جثة جمال خاشقجي المختفية تظهر ، وتحمل مفاجآت تغير من الواقع.

- عميل مزدوج لتوريط محمد بن سلمان بموضوع اغتيال خاشقجي وجثته.

- لغز جديد وخطر جديد يحمل أسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



أبرز توقعات ميشال حايك 2019 عن سوريا:

- العميد سهيل الحسن لن يبقى متفرجا ً.

- ظهور أحداث مفاجئة تخص قاعدة حميميم.

- ظهور حواجز ضخمة بوجه سامر الفوز.

- خلط أوراق اللواء علي المملوك من جديد.

- سيناريو عسكري استثنائي في سوريا يطال الذين كانوا مستبعدين أن يطالوا.

- إيران مجبرة على مغادرة سوريا.

- الحكومة السورية تطلق عدد كبير من الموقوفين.

- فاروق الشرع إلى الواجهة من جديد.

- عودة شخصية سورية بارزة من المفنى إلى الحكم في سوريا.

- ورشة دستورية اصلاحية واسعة يظهر فيها ليونة الرئيس الأسد بشكل ملفت من خلال ممارسة صلاحيات واسناد أخرى لمسؤولين آخرين.

– اعادة النظر في القانون رقم 10 ، زوبعة تخص مفتى سوريا الشيخ بدر الدين حسون.

