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كريستيانو رونالدو: الجوائز الفردية ليست الأهم !

الثلاثاء 01 يناير 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو: الجوائز الفردية ليست الأهم !



وكالات / سما /

تحدث كريستيانو رونالدو نجم نجوم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي حول أهمية الجوائز في كرة القدم خلال مقابلة مع صحيفة ريكورد البرتغالية في نهاية عام 2018.

وحل صاروخ ماديرا ثانيًا في تصنيف الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في 2018 خلف لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع الميرينجي وكذلك وصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة في روسيا.

صاحب الـ 33 عامًا تحدث قائلًا “لستُ مهووسًا بالجوائز الفردية، الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالبطولات الجماعية، ومساعدة الفريق. البقية تأتي بشكل طبيعي”.

وأضاف “أنا لا أفكر دائمًا في كسر الأرقام القياسية، أنا أعمل بشكل رئيسي من أجل مساعدة النادي وأن أكون في أفضل مستوً لي”.

وتابع “لا أخفي أنني أكون سعيدًا عندما أفوز بها، ولكنها ليست نهاية العالم عندما لا يكون الأمر كذلك”.

كما أكد صاحب الكرات الذهبية الخمس أنه يخطط ليكون متاحًا مرة أخرى للمدرب فيرناندو سانتوس في منتخب البرتغال في 2019 بعدما غاب عن الالتزامات الدولية الأخيرة بالاتفاق مع المدرب والاتحاد البرتغالي.

#كريستيانو رونالدو #الجوائز الفردية

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