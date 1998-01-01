رسمياً .. وست هام يتعاقد مع الفرنسي سمير نصري

وكالات / سما /

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي رسمياً تعاقده مع الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق أنتاليا سبور التركي في شهر يناير الماضي من العام الجاري.

ونشر نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، يؤكد فيه تعاقده مع الفرنسي سمير نصري مجاناً بعقد مدته 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وأكد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في بيانه الرسمي، أنه تم التعاقد مع سمير نصري لمدة 6 أشهر مع بند خيار تمديد التعاقد لمدة سنتين بموافقة الطرفين.

وحدد الفرنسي سمير نصري رسمياً الرقم 18 ليصبح قميصه الجديد مع وست هام، النادي الإنجليزي الذي سيبدأ مع مشواره الجديد بداية من شهر يناير.

ويمتلك سمير نصري الكثير من الخبرات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ارتدى قميص آرسنال في بداية مشواره قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.