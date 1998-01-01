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رسمياً .. الاتحاد الإنجليزي يعاقب أوناى إيمري

الثلاثاء 01 يناير 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. الاتحاد الإنجليزي يعاقب أوناى إيمري



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسمياً معاقبة المدرب الإسباني أوناى إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي بعد اثبات تهمة سوء السلوك عليه.

 

وعوقب المدرب الإسباني أوناى إيمري المدير الفني لنادي آرسنال بغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف جنية استرليني بسبب عما بدر منه خلال مباراة الجانرز قبل الأخيرة ضد باريتون.

واتهم الاتحاد الإنجليزي ولجنة الانضباط المدرب الإسباني أوناى إيمري بسوء السلوك، بعدما قام بالإطاحة بأحد زجاجات المياة بقدمه في اتجاه أحد مشجعي نادي برايتون في المدرجات، خلال المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن العقوبة تم توقيعها على المدرب الإسباني أوناى إيمري بعد اعتراف الأخير بخطأه أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي.

وتلقى أوناى إيمري وفريقه آرسنال هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 على يد ليفربول في المباراة الأخيرة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي لحساب الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

#أوناى إيمري #الاتحاد الإنجليزي

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