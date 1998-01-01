قوانين الفيفا تسمح لنادي برشلونة بالتفاوض مع أدريان رابيو

وكالات / سما /

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مساء اليوم الإثنين تقريراً يؤكد أحقية نادي برشلونة بالتفاوض على التعاقد مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان بحرية تامة حسبما تنص قوانين الفيفا.

وقالت الصحيفة أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء في الأول من يناير 2019 ، يمكن لبرشلونة بعد إشعار مرسل إلى باريس سان جيرمان أن يتفاوض بحرية مع أدريان رابيو ، لأنه لم يتبق سوى ستة أشهر على انتهاء عقده الحالي.

وتؤكد المادة 18.3 من لوائح الفيفا بشأن النظام الأساسي حول انتقال اللاعبين أن النقطة الثالثة تنص على ضرورة قيام النادي الذي يرغب بالتعاقد مع لاعب قبل ستة أشهر على انتهاء عقده أن يرسل كتاباً إلى ناديه الأصلي قبل بدء المفاوضات.

وتشير هذه المادة أن اللاعب سيكون حراً في توقيع عقد مع نادٍ آخر إذا انتهت مدة عقده مع ناديه الحالي أو إذا كانت تنتهي مدته في غضون ستة أشهر ، فيما تشدد هذه المادة أن أي انتهاك لهذا القانون سيخضع للعقوبات ذات الصلة.

وفي هذه الحالة ، يمكن أن ينتقل لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى نادي برشلونة في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر ، وذلك بعد ثلاثة أشهر من دخوله في سن الـ 24 من عمره في بداية شهر نيسان / أبريل القادم.