إنتر ميلان يدخل السباق للتعاقد مع توني كروس

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مجلس إدارة إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ويتخلف إنتر ميلان حاليا بفارق 14 نقطة عن يوفنتوس متصدر الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي ، في حين إنه فشل أيضاً في التأهل إلى ادور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” أن المدرب لوتشيانو سباليتي حصل على وعود بشأن ضخ أموال في يناير / كانون الثاني لتعزيز خط الوسط ، وقد برز توني كروس كهدف أول لهذا المنصب.

ويدعي التقرير أن نادي إنتر ميلان يشعر بأن اللاعب الألماني الدولي هو الشخص المثالي لتزويد الهداف ماورو إيكاردي بالتمريرات الحاسمة ، بعد أن عانى من هذه المسألة طوال هذا الموسم.

ولعب توني كروس أكثر من 200 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انتقاله من بايرن ميونخ عام 2014 ، حيث فاز بلقب الدوري الاسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي قضاها في إسبانيا

ومع ذلك ، فقد نشرت الصحافة الإسبانية العديد من التقارير التي تشكك باستمرار توني كروس البالغ من العمر 28 عاماً مع نادي ريال مدريد ، حيث تؤكد أن مجلس الإدارة ينتظر عرضاً مغرياً للموافقة على بيعه.