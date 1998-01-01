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الإيسيسكو: 2019 عاماً للتراث بالعالم الإسلامي

الثلاثاء 01 يناير 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإيسيسكو: 2019 عاماً للتراث بالعالم الإسلامي



رام الله / سما /

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تحديد العام 2019 كعام للتراث في العالم الإسلامي، وذلك تنفيذاً لقرار المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة.

ودعت الإيسيسكو في بيان لها بالمناسبة أورده اتحاد وكالات التعاون الإسلامي (يونا)، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد هذا الحدث المهم.

وذكّرت في بيانها، بعراقة تاريخ العالم الإسلامي وبتـمـيّـز موروثه الحضاري والثقافي الغني والمتنوع، بفضل انفتاحه وتفاعله أخذاً وعطاءً، مع الثقافات الإنسانية المتعـددة المصادر، ومن خلال إبداعات المفكرين والمثقفين والعلماء والأدباء والشعراء والفنانين والمعماريين والصناع التقليديين.

وأكدت الحاجة إلى دعم لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لها، وإلى مضاعفة الجهود للمحافظة على هذا التراث الثقافي، وإيلائه مزيداً من الاهتمام في الخطط والبرامج الثقافية والتراثية، بما يضمن إبراز تنوعه وغنى خصائصه الجمالية والثقافية والحضارية في بعديها الإسلامي.

وحثت الإيسيسكو الدول الأعضاء على تنظيم أسابيع ثقافية حول التراث الثقافي المقدسي، بمناسبة الاحتفاء بالقدس الشريف عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2019، عن المنطقة العربية، وعاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، وتفعيل توأمة عواصم الثقافة الإسلامية لسنة 2019 مع مدينة القدس الشريف.

#الإيسيسكو

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