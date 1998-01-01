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مقطع جنسي لجاكي شان يطيح بمسؤول قناة حكومية إيرانية

الثلاثاء 01 يناير 2019 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقطع جنسي لجاكي شان يطيح بمسؤول قناة حكومية إيرانية



وكالات

أقيل مدير إقليمي في التلفزيون الحكومي الإيراني، بعد بث القناة مشهدا جنسيا "نسيت" اقتطاعه من أحد أفلام الممثل الصيني جاكي شان، رغم القواعد الصارمة المعتمدة على صعيد الرقابة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية الاثنين، موضحة أن المشاهدين صدموا في جزيرة كيش الإيرانية، بعرض قناة التلفزيون الحكومية المحلية مشهدا من أحد أفلام جاكي تشان يظهر النجم المتمرس في الفنون القتالية في وضع إباحي مع مومس.

وينطوي المشهد على خرق كبير للقواعد المعتمدة في إيران، حيث تطبق قواعد رقابية صارمة على الشاشات المحلية تحظر حتى عرض مشاهد مصافحة بين الجنسين.

وأتى الرد سريعا بعد نشر أحد المشاهدين المقطع عبر الإنترنت.

وكتبت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية "إيسنا": "جرى التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع لاأخلاقية من فيلم لجاكي شان عرضته على ما يبدو القناة الحكومية في كيش".

وقالت: "هذه المشاهد المنافية تماما لمبادئ القناة الحكومية أفضت إلى إقالة وتأديب بعض موظفي القناة في كيش"، بمن فيهم المدير العام للمحطة في الجزيرة.

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