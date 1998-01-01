  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

محكمة إماراتية تؤيد حكما بسجن الناشط البارز أحمد منصور

الإثنين 31 ديسمبر 2018 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إماراتية تؤيد حكما بسجن الناشط البارز أحمد منصور



ابو ظبي / وكالات/

قال مصدران مطلعان إن محكمة استئناف في الإمارات أيدت اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط البارز أحمد منصور لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوردت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية في وقت لاحق نبأ الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على منصور الذي كان قبل سجنه أحد المدافعين بشكل علني عن الحقوق في الإمارات.

وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر يبلغ من العمر 49 عاما، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه.

وألقي القبض عليه مجددا في مارس 2017 داخل منزله في إمارة عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية"، كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

وحكم عليه في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن المحكمة أيدت أيضا حكم الغرامة.

وقالت صحيفة ذا ناشيونال أيضا إن منصور سيبقى تحت المراقبة لثلاث سنوات بعد الإفراج عنه وإن هذا حكم لا يمكن الطعن في مجددا.

وكان خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" من بين جهات حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.

وفي عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.

المصدر: رويترز

أخبار ذات صلة

طيران الامارات - ارشيف

ابو ظبي : مقاتلات قطرية تعترض طائرة ركاب مدنية إماراتية

طائرات قطرية

التوتر يتصاعد.. مقاتلة قطرية تتصدى لطائرة إماراتية اخترقت الأجواء مجددا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة عن لحظات صدام حسين الأخيرة .. هكذا ودّعه الحراس الأمريكيون

فيديو يظهر نقل جثة خاشقجي خارج السفارة بعد تقطيعها (شاهد)

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن شاب من قطاع غزة لمدة 20 عاماً

داخلية غزة : لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح وتم اخلاء سبيلهم جميعا

فيديو : غضب شعبي برازيلي ضد نتنياهو يلغي جولته الأثريّة

إنخفاض ملموس بأسعار المحروقات مع بداية العام

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية بغزة بسبب نقص الوقود

الأخبار الرئيسية

ميناء غزة

بعد الهدوء في زيكيم .."إسرائيل" تعيد مساحة الصيد البحري في غزة الى 9 اميال

تل ابيب: هناك مراقبة جيدة على توزيع الأموال القطرية بعزة افضل من التي كانت تحت اشراف عباس

المخابرات العسكرية الإسرائيلية: ايران ستهاجم اسرائيل من العراق

الرئيس : من منع اضاءة شعلة الانطلاقة بغزة "جاسوس" ونقول لترمب لن نسمح ببيع القدس

thumbgen

خلال إيقاد الشعلة .. أبو شمالة: نحن ضد سياسة الاعتقالات والعام القادم سيكون عام وحدة "فتح"