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اختيار الدخيل سفيرا للسعودية لدى الإمارات

الإثنين 31 ديسمبر 2018 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار الدخيل سفيرا للسعودية لدى الإمارات



دبي / وكالات/

ذكرت مصادر سعودية أن الرياض عينت مدير قناتي "العربية" و"العربية الحدث"، الإعلامي تركي الدخيل، لتقلد منصب سفير المملكة لدى الإمارات.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر وصفها بالمطلعة أن المملكة تنتظر موافقة دولة الإمارات على تعيين الدخيل، ليصبح سفيرا جديدا للرياض في أبو ظبي خلفا لمحمد بن عبدالرحمن البشر، الذي أعفي من منصبه في شهر فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك نقل "إرم نيوز" عن مصادر إماراتية قولها إن الدخيل يحظى بتقدير سلطات الإمارات نظرا للفترة الطويلة التي قضاها هناك بحكم عمله في قناة "العربية"، التي تبث من دبي، ولعلاقاته الوثيقة بكثير من المسؤولين الإماراتيين.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر إعلامية، أن الكاتب السعودي، مشاري الذايدي، مرشح لخلافة الدخيل في منصب المدير العام لقناتي "العربية" و"العربية الحدث".

ولدى الدخيل، الذي عين مديرا لـ"العربية" مطلع عام 2015، خبرة صحفية تجاوزت العقدين، وهو عضو مؤسس في القناة منذ انطلاقتها عام 2003، وعمل 10 سنوات مقدما لبرنامج "إضاءات" على شاشة القناة، كما أسس وترأس موقع "العربية. نت" في سنواته الأولى.

المصدر: إرم نيوز

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