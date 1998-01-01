  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الرياض تكشف السبب الحقيقي للتعديل الوزاري الأخير

الإثنين 31 ديسمبر 2018 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض تكشف السبب الحقيقي للتعديل الوزاري الأخير



الرياض /وكالات/

كشفت المملكة العربية السعودية عن سبب الأوامر الملكية التي صدرت، الخميس، وشملت تعديلا حكوميا موسعا أقره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بيان صادر عن مركز التواصل الدولي في السعودية يوم الجمعة، أنه "تنص المادة 9 من قانون مجلس الوزراء السعودي على أن مدة ولاية مجلس الوزراء أربع سنوات، وفي نهاية هذا الأجل، يجب استبدال مجلس الوزراء أو إعادة تعيينه بأمر ملكي".

وتابع: "تم تصميم التعديل لضمان أن يكون لمجلس الوزراء أفضل مزيج من الخبرة والدراية الفنية لتلبية احتياجات المملكة على مدى السنوات الأربع المقبلة وتعزيز علاقاتنا مع الدول الصديقة حول العالم".

واستطرد: "أعلن الملك سلمان عدة تعيينات جديدة في التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي يشمل العديد من القطاعات الحكومية، بما في ذلك التعليم والأمن والشؤون الخارجية والإعلام وشؤون البلديات والسياحة"، مشيرا إلى أنه "تم تعيين الوزراء وكبار المسؤولين الذين تركوا بعض المناصب في وظائف جديدة في خدمة المملكة. وتضمنت هذه الخطوة أيضًا إنشاء كيانات جديدة، مثل وكالة الفضاء السعودية واللجنة العامة للمعارض والمؤتمرات".

ورفع هذا التعديل وزير المالية السابق إبراهيم العساف، وهو من الشخصيات المحترمة بين النخب الدولية، إلى منصب وزير الخارجية، وهو تحول درامي مهني، إذ كان العساف واحدا ممن احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض العام الماضي، في إطار حملة على الفساد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال أحد المتخصصين في الشأن الخليجي للصحيفة إنه لا يستطيع "هضم" فكرة أن العساف الذي كان محتجزا، صار الآن وزيرا للخارجية، وفي وقت حرج للغاية.

وأضاف، مشترطا عدم ذكر اسمه: "إنهم بحاجة إلى شخص قادر على المساعدة في تحسين صورة المملكة. شخص تثق به الدول الأجنبية"، مشيرا إلى أن عساف "خيار مهم للغاية لأنه يعرف الجانب المظلم من القيادة، وربما يقوم بعمل أفضل في تمثيلها".

ووصف أحد الشخصيات القريبة من القيادة السعودية صعود العساف بأنه محاولة لمعالجة مشاكل العلاقات العامة في المملكة، وقال: "تم إحضاره لإعطاء الجاذبية ورسالة تقول إن السياسة الخارجية تعود إلى ماضيها الأكثر نضجا".

أخبار ذات صلة

ارشيفية

“نيويورك تايمز″ تكشف تفاصيل “صادمة” عن معتقلي “الريتز″ في الرياض

سلطان بن محمد الكبير - ارشيف

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

تميم ومحمد بن سلمان - ارشيف

الرياض تؤكد : لا مصالحة مع الدوحة

1138

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية

الرياض: إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!

الرياض : شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة عن لحظات صدام حسين الأخيرة .. هكذا ودّعه الحراس الأمريكيون

فيديو يظهر نقل جثة خاشقجي خارج السفارة بعد تقطيعها (شاهد)

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن شاب من قطاع غزة لمدة 20 عاماً

فيديو : غضب شعبي برازيلي ضد نتنياهو يلغي جولته الأثريّة

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية بغزة بسبب نقص الوقود

إنخفاض ملموس بأسعار المحروقات مع بداية العام

الأردن يرد على اسرائيل: المبنى الذي دخلته الوزيرة "خاص"

الأخبار الرئيسية

تل ابيب: هناك مراقبة جيدة على توزيع الأموال القطرية بعزة افضل من التي كانت تحت اشراف عباس

المخابرات العسكرية الإسرائيلية تتوقع حدوث "تغيير مهم" في سوريا عام 2019

الرئيس : من منع اضاءة شعلة الانطلاقة بغزة "جاسوس" ونقول لترمب لن نسمح ببيع القدس

thumbgen

خلال إيقاد الشعلة .. أبو شمالة: نحن ضد سياسة الاعتقالات والعام القادم سيكون عام وحدة "فتح"

داخلية غزة : لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح وتم اخلاء سبيلهم جميعا