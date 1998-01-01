باقة: مصرع شاب متأثرا بإصابته بحادث طرق

القدس المحتلة / سما /

أعلن مساء اليوم الإثنين، في المستشفى عن وفاة الشاب ساهر أحمد عثامنة من مدينة باقة الغربية، متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها قبل حوالي شهر.

وأصيب الشاب عثامنة بجروح وصفت بالحرجة جراء حادث طرق، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى وأخضع للعلاج في قسم العناية المركزة، كما أخضع لعمليات جراحية وذلك سعيا من الأطباء لإنقاذ حياته، حيث أعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته.

ووفقا لمعطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد قبل أيام لقي 315 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة بـ362 ضحية في العام 2017، وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم هذا العام 95 ضحية مقابل 116 ضحية في العام الماضي.

وبلغ عدد المصابين بإصابات خطيرة وبالغة من المجتمع العربي في حوادث الطرق في العام 2018، 417 إصابة، بنسبة 26% من مجمل الإصابات البالغة في البلاد.

وتشكل نسبة الضحايا العرب هذا العام 30% من بين مجمل الضحايا في البلاد، مقارنة بـ32% عام 2017، ورغم الانخفاض المستمر في النسبة منذ العام 2010 حيث وصلت إلى 36% إلا أنها لا تزال مرتفعة جدا مقارنة بنسبة المواطنين العرب في البلاد والتي تبلغ 21%.