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بوفون: عدم حصول نيمار على الكرة الذهبية فضيحة !

الإثنين 31 ديسمبر 2018 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوفون: عدم حصول نيمار على الكرة الذهبية فضيحة !



وكالات / سما /

استنكر جيانلويجي بوفون أسطورة الحراسة الإيطالية وحامي عرين باريس سان جيرمان الفرنسي عدم حصول زميله، نيمار دا سيلفا على جائزة الكرة الذهبية حتى الآن.

ويصنف النجم البرازيلي واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن نظرًا لمهاراته وإمكانياته والأرقام التهديفية المميزة التي يحققها مع منتخب بلاده.

وكان صاحب الـ 26 عامًا قد انتقل من صفوف برشلونة الإسباني إلى النادي الباريسي في صيف عام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو.

وأقدم صاحب القميص رقم 10 على هذه الخطوة من أجل أن يكون النجم الأول في فريقه، في ظل تمتع ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بتلك المكانة في البرسا، إلا أنه خرج من تصنيف الكرة الذهبيةلأفضل 10 لاعبين في عام 2018.

أسطورة يوفنتوس الإيطالي صرح قائلًا “لقد لعبت مع الكثير من الأبطال، وأردت اللعب مع الجميع حتى معه (كريستيانو رونالدو)”.

وأضاف “ولكن في باريس، ليس الأمر أنه لا يوجد أبطال. مبابي ونيمار من نوعية خاصة، أقول لنيمار أن عدم حصوله على الكرة الذهبية حتى الآن فضيحة، وأنه يجب أن يكون غاضبًا”.

وتابع “هو وكيليان (مبابي) لديهما موهبة لا تقارن، ويمكنهما الهيمنة لعشر سنوات”.

#بوفون #نيمار #الكرة الذهبية

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