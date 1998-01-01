إنخفاض ملموس بأسعار المحروقات مع بداية العام

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية والتخطيط، اليوم الاثنين، خفض أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 2% و9%، اعتبارا من منتصف الليلة، لترتفع حصيلة خفض الأسعار خلال شهرين لتتراوح بين 8.5% للبنزين و15.3% للسولار، وهو أكبر خفض في شهرين منذ إنشاء الهيئة العامة للبترول.

وحددت وزارة المالية سعر لتر البنزين 95 اوكتان بـ5.77 شيقل بانخفاض 2% عن شهر كانون الثاني الجاري وبواقع نصف شيقل او بنسبة 8.5% مقارنة مع شهر تشرين الثاني، فيما حددت سعر لتر السولار والكاز بـ4.99 شيقل، بانخفاض 9% عن كانون الثاني، وبواقع شيقل أو بنسبة 15.3% مقارنة مع سعرهما في تشرين الثاني.

ووفقا للتسعيرة الجديدة يصبح سعر لتر البنزين 95 اوكتان 5.77 شيقل، وبنزين 98 اوكتان 6.39 شيقل، والسولار 4.99 شيقل، والكاز 4.99 شيقل، فيما ثبت سعر اسطوانة الغاز سعة 12 كيلو غرام عند 64 شيقل في محل الموزع.

وأهابت الهيئة العامة للبترول بأصحاب محطات الوقود وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.