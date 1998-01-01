  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل مواطن رميا بالرصاص في شفا عمرو

الإثنين 31 ديسمبر 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن رميا بالرصاص في شفا عمرو



القدس المحتلة / سما /

لقي المواطن حسام مغربي (47 عاما) من مدينة شفاعمرو مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "عجروش" في المدينة بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وأحيل المصاب إلى مركز طبي حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وبحسب شهود عيان فإن المصاب استهدف بعدة عيارات نارية من مركبة عابرة، ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان.

هذا، ووصلت الشرطة الاسرائيلية إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأصدرت المحكمة في وقت لاحق أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في الجريمة .

#شفا عمرو

أخبار ذات صلة

مجهولون يقتلون 6 أشخاص رميا بالرصاص في العريش

مركز حقوقي:مقتل فتاة وإصابة 5 بالرصاص في غزة

مركز حقوقي:مقتل فتاة وإصابة 5 بالرصاص في غزة

مقتل عقيد في الجيش في هجوم بالرصاص في القاهرة

النقب: مجهولون يقتلون فتاةً بالرصاص

مسلحون يعدمون بالرصاص 5 جنود مصريين في رفح والشيخ زويد

أب مصري يقتل ابنه

فيديو صادم: أب يمطر ابنه بالرصاص ويقتله أمام والدته

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تفرج عن 3 فلسطينيين من قطاع غزة

بالفيديو: الرقابة الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة عن عملية خان يونس

الكونغرس يمرر قانونا يهدد التنسيق الامني بين السلطة وإسرائيل

تفاصيل مثيرة عن لحظات صدام حسين الأخيرة .. هكذا ودّعه الحراس الأمريكيون

فتح : اختطاف حماس لقيادات وكوادر الحركة في غزة جنون

فيديو يظهر نقل جثة خاشقجي خارج السفارة بعد تقطيعها (شاهد)

قبل 4 أيام من إعدامه.. رغد صدام حسين تنشر الكلمات الأخيرة للرئيس الراحل

الأخبار الرئيسية

496281N

غزة: اصابة واعتقال العشرات من كوادر "فتح" بعد منع حماس مسيرة ايقاد شعلة الانطلاقة

داخلية غزة : لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح وتم اخلاء سبيلهم جميعا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية بغزة بسبب نقص الوقود

فتح : اعتقال أكثر من 500 من كوادر وقيادات الحركة في قطاع غزة

الاحصاء: 13 مليون فلسطيني في العالم وانخفاض معدلات الخصوبة والدخل في الضفة وغزة