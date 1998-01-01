مقتل مواطن رميا بالرصاص في شفا عمرو

القدس المحتلة / سما /

لقي المواطن حسام مغربي (47 عاما) من مدينة شفاعمرو مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "عجروش" في المدينة بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وأحيل المصاب إلى مركز طبي حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وبحسب شهود عيان فإن المصاب استهدف بعدة عيارات نارية من مركبة عابرة، ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان.

هذا، ووصلت الشرطة الاسرائيلية إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأصدرت المحكمة في وقت لاحق أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في الجريمة .