سفارة فلسطين بالقاهرة توقد شعلة الانطلاقة

القاهرة / سما

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأوقد سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وممثل وزارة الخارجية المصرية منذر سليم شعلة الإنطلاقة بمقر السفارة بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كوادر سفارة ومندوبية فلسطين وعدد من الشخصيات الإعتبارية وابناء الجالية الفلسطينية في القاهرة.

واكد السفير اللوح إلتفاف الشعب حول الرئيس محمود عباس وقيادته الحكيمة، تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب في الوطن والشتات.

ووجه اللوح باسم جميع العاملين في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية وأبناء الشعب في جمهورية مصر بأحر التحيات للشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في الخان الأحمر والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

وبمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ54 تمنى اللوح أن يكون العام الجديد عام الحرية وتحقيق السلام للشعب وان تتحقق امانيه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتقدم اللوح بجزيل الشكر ووافر الإمتنان لمصر الشقيقة رئيسا وقيادة و شعباً ولكل مؤسسات الدولة المصرية على كل ما تقدمه من دعم و إسناد ورعاية مستمرة للنضال الوطني، وإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة التاريخية والمركز القانوني لمدينة القدس الشريف.