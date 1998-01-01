  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

سفارة فلسطين بالقاهرة توقد شعلة الانطلاقة

الإثنين 31 ديسمبر 2018 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة توقد شعلة الانطلاقة



القاهرة / سما

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأوقد سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وممثل وزارة الخارجية المصرية منذر سليم شعلة الإنطلاقة بمقر السفارة بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كوادر سفارة ومندوبية فلسطين وعدد من الشخصيات الإعتبارية وابناء الجالية الفلسطينية في القاهرة.

واكد السفير اللوح إلتفاف الشعب حول الرئيس محمود عباس وقيادته الحكيمة، تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب في الوطن والشتات.

ووجه اللوح باسم جميع العاملين في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية وأبناء الشعب في جمهورية مصر بأحر التحيات للشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في الخان الأحمر والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

وبمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ54 تمنى اللوح أن يكون العام الجديد عام الحرية وتحقيق السلام للشعب وان تتحقق امانيه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتقدم اللوح بجزيل الشكر ووافر الإمتنان لمصر الشقيقة رئيسا وقيادة و شعباً ولكل مؤسسات الدولة المصرية على كل ما تقدمه من دعم و إسناد ورعاية مستمرة للنضال الوطني، وإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة التاريخية والمركز القانوني لمدينة القدس الشريف.

#سفارة فلسطين

أخبار ذات صلة

481118M

توضيح من سفارة فلسطين بالقاهرة حول رسالة وليد القدوة

485972N

وفد فرنسي تضامني يزور سفارة فلسطين في لبنان

بازار-في-بيلاروسيا

سفارة فلسطين في بيلاروس تشارك بالبازار السنوي

سفارة فلسطين في إيطاليا تنهي فعاليات الاسبوع الثقافي

494697M

إضاءة شجرة الميلاد في سفارة دولة فلسطين في أبوظبي

سفارة فلسطين بفرنسا تشارك في المؤتمر الـ 10 لحزب اليسار الفرنسي

الأكثر قراءة اليوم

اصابة واعتقال العشرات من كوادر فتح بعد منع حماس مسيرة ايقاد شعلة الانطلاقة

الرئيس : من منع اضاءة شعلة الانطلاقة بغزة "جاسوس" ونقول لترمب لن نسمح ببيع القدس

دحلان :نقول لرئيس التنسيق الأمني بأن عشرات الآلاف في مهرجان إيقاد الشعلة هم روح فتح

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن شاب من قطاع غزة لمدة 20 عاماً

حماس: خطاب عباس ملئ بالتفاهات ولا يليق بأي فلسطيني

فيديو: توقّعات ميشال حايك لعام 2019 وابرزها عن فلسطين ولبنان والسعودية

داخلية غزة : لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح وتم اخلاء سبيلهم جميعا

الأخبار الرئيسية

فتح تطالب قيادات حماس بالاعتذار بسبب ما جرى مع ابو النجا وهند ابو ندى

ابو مرزوق

ابو مرزوق يرد على خطاب الرئيس عباس خلال ايقاد شعلة انطلاقة فتح

37696

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي بناء السياج البحري الفاصل مع غزة

تقدير عسكري إسرائيلي : عام 2019 يحمل بذور اشتعال جميع الجبهات

ميناء غزة

بعد الهدوء في زيكيم .."إسرائيل" تعيد مساحة الصيد البحري في غزة الى 9 اميال