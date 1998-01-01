رونالدو يفشل بتحقيق رقم اعتاد عليه خلال 7 سنوات

وكالات / سما /

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لفوز ثمين على سامبدوريا (2-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي.

ورغم أن رونالدو سجل هدفي "السيدة العجوز" خلال مجريات اللقاء, إلا أنه فشل بتحقيق رقم اعتاد على تسجيله خلال السنوات السبعة الماضية, ليسمح لغريمه التقليدي ليونيل ميسي بالتفوق عليه هذا العام على وجه الخصوص من الناحية التهديفية, بعدما توقف رصيد البرتغالي عند 49 هدفا, بينما أحرز "البرغوث" 51 هدفا.

ولم تقل أرقام رونالدو التهديفية عن 50 هدفا في العام الواحد منذ 2011, لكنه فشل بالوصول لهذا الرقم خلال 2018, بعدما توقف رصيده التهديفي عند 49 هدفا في ختام مبارياته هذا العام.

وأسهم عدم تسجيل رونالدو 4 أهداف على الأقل أمام سامبدوريا, إلى عدم وصوله للهدف رقم 50 في 2018 من جهة, ووجود غريمه ميسي على عرش صدارة هدافي العام برصيد 51 هدفا.