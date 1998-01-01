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جماهير ريال مدريد تفضل التعاقد مع مبابي على نيمار

الإثنين 31 ديسمبر 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد تفضل التعاقد مع مبابي على نيمار



وكالات / سما /

أجرت صحيفة آس الإسبانية استفتاء عبر موقعها الرسمي لجماهير ريال مدريد بشأن اللاعب الذي يجب على النادي التعاقد معه خلال الفترة القادمة لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو وتدعيم خط الهجوم.

وارتبط ريال مدريد بالعديد من الأسماء الكبيرة خلال الفترة الماضية مثل نيمار وكيليان مبابي مهاجمي باريس سان جيرمان، كما هناك حديث عن إمكانية التوقيع مع إدين هازارد نجم تشيلسي، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى.

ووضعت الصحيفة 6 أسماء في الاستفتاء الذي شارك به أكثر من 15 ألف شخص، وهم نيمار، كيليان مبابي، إدين هازارد، هاري كين، ماورو إيكاردي، وأخيراً تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني.

وصوتت الغالبية العظمى من الجماهير للمهاجم الفرنسي الشاب مبابي، حيث فضلته على هازارد ونيمار، وقد يعود ذلك إلى صغر سن اللاعب والموهبة الفريدة التي يملكها، فهناك اعتقاد سائد أنه سوف يسيطر على الجوائز الفردية في السنوات القادمة.

وحصل مبابي على 68% من أصوات جماهير النادي الملكي، وحل النجم البلجيكي هازارد في المرتبة الثاني بـ16% فقط، اما نيمار، فقد صوت له نسبة 4% فقط، مثل باقي اللاعبين الآخرين.

#ريال مدريد #مبابي #نيمار

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