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فيديو.. فنان سوداني يصف البشير بـ “الطاغية” وهو تحت التخدير عقب عملية جراحية

الإثنين 31 ديسمبر 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فنان سوداني يصف البشير بـ “الطاغية” وهو تحت التخدير عقب عملية جراحية



وكالات / سما /

هاجم الفنان السوداني الشهير أبو عركي البخيت ، رئيس البلاد عمر البشير، ودعاه للتنحي على وقع احتجاجات عارمة في السودان بفعل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.


وجرى تداول واسع لمقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة خروج  أبو عركي البخيت، من غرفة العمليات بمستشفى شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، وتردد أن العملية الجراحية كانت متزامنة مع موكب تجمع المهنيين الأسبوع الماضي،  ويوضح الفيديو وصف أبوعركي للبشير بـ “الطاغية”، وهو تحت التخدير الطبي.


وقال أبو عركي عقب خروجه من عملية جراحية: “حرام نسيبها للطاغية عمر البشير.. حرام نسيبها للذي يهيننا..وعندنا القرار انا ننزعها منه”.

ويعد الفنان أبو عركي البخيت من الفنانين الملتزمين بقضايا الشارع السوداني منذ عشرات السنين، وقد تسببت أعماله الغنائية الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان في تعرضه لحالات تضييق أمني مستمرة.

#فنان سوداني #عمر البشير

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