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فيديو.. "أكوامان" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للاسبوع الثاني

الإثنين 31 ديسمبر 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "أكوامان" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للاسبوع الثاني



وكالات / سما /

تصدر فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي (أكوامان)، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للاسبوع الثاني، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، إيرادات بلغت 6ر51 مليون دولار.

وتمسك بالمركز الثاني الفيلم الموسيقي (ماري بوبينز ريتيرنز)، والذي يشارك في بطولته كل من إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير، محققا إيرادات بلغت 28 مليون دولار.

وظل في المركز الثالث فيلم المغامرات والخيال العلمي (بامبلبي)، الذي يشارك في بطولته كل من هيلي ستاينفيلد وجون سينا، بإيرادات بلغت 5ر20 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد، محققا إيرادات بلغت 3ر18 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم “ذا ميول” أحدث أفلام النجم والمخرج كلينت إيستوود، والذي يشارك في البطولة أيضا مع برادلي كوبر وأندي جارسيا وتايسا فارميجا، محققا إيرادات بلغت 8ر11 ملايين دولار.

#أكوامان #دور السينما

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