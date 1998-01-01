إعلان على "إيباي".. زوج مستعمل للبيع

وكالات / سما /

لمن ترغب في الحصول على زوج، يمكن الرجوع إلى السيدة الألمانية "دورتي إل"، فهي قد يكون لديها الحل المناسب.

والسيدة دورتي، وبالطبع هذا ليس اسمها الأصلي، بدلا من أن تبيع الهدايا أو القطع والأشياء التي لم تعد ترغب بها ولا تريدها على موقع "إيباي" في عيد الميلاد الأخير، أخذت المسألة إلى مستوى أبعد من ذلك، بعد أن عرضت زوجها نفسه للبيع بواسطة المزاد العلني على الموقع ذاته.

وعرضت السيدة، وهي من مدينة هامبورغ، تحت عنوان "زوج مستعمل للبيع" وحددت السعر الابتدائي للمزاد بـ18 يورو فقط، لأنه رقم الحظ الخاص بها.

وزعمت دورتي، البالغة من العمر 40 عاما، في الإعلان أنها ملّت من سلبية زوجها، رغم أنهما متزوجان منذ 7 سنوات فقط، مشيرة إلى أنها تشعر بأنهما "لم يعودا ينتميان إلى بعضهما بعضا".

وقالت في الإعلان "إلى من يهمه الأمر من النساء العزيزات".. "على مدى اليومين الماضيين من عطلة عيد الميلاد أدركت أننا، وبكل بساطة، لم نعد ننتمي إلى بعضنا.. أرغب في أن منح زوجي .. ويسعدني أن نتفاوض على السعر، لكن من دون مبادلة.. الرجاء إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني".

وبحسب صحيفة "هامبورغ أبندبلات" فقد حظي العرض بالعديد من الردود، لكن لم يكن من بينها أي عرض جدي، ما يعني أن العرض على ما يبدو لم يكن إلا بداعي المرح.

وقالت السيدة دورتي للصحيفة الألمانية إن الإعلان لقي قبولا جيدا، وقد حصلت على ردود فعل إيجابية، وكثير من الردود كان يحتوي على ابتسامات وإيموجي المرح والضحك.

وأوضحت أن زوجها لم يكن يعرف عن إعلانها على موقع "إيباي" إلى أن كشفت الصحيفة الأمر له.

ولكن لم يعرف رد فعل "الزوج المستعمل" حتى الآن.