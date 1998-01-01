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جوارديولا يعترف: ليفربول أقوى فريق في أوروبا

الإثنين 31 ديسمبر 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يعترف: ليفربول أقوى فريق في أوروبا



وكالات / سما /

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليفربول خصمه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أصبح أقوى فريق في أوروبا والمرشح للفوز في المباراة القادمة التي ستجمعهما يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر يناير.

ويتربع ليفربول على صدارة البريمرليج برصيد 54 نقطة متفوقاً على مانشستر سيتي الوصيف بـ 7 نقاط، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن، محققاً 17 فوزاً و3 تعادلات في أول 20 جولة.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية بعد فوز فريقه على ساوثهامبتون يوم أمس “نحن بخير الآن، لكن ربما يكون ليفربول الفريق الأقوى في أوروبا والمرشح للفوز”.

وتابع “ما يريده المدرب هو أن يرى فريقه يتفاعل، وقد فعل اللاعبون ذلك، ولست بحاجة للفوز لمعرفة ذلك، الفوز على ليفربول أكثر من مجدر 3 نقاط، لأنهم المتصدرين، ولأنهم يمرون بفترة لا تصدق، لكننا نريد الاستمرار على هذا النحو، ونريد الانتصار في المباراة”.

وعن مباراة ساوثهامبتون، قال بيب “لعبنا بشكل جيد، خاصة خلال أول 30 دقيقة، 3-1 نتيجة جيدة، كان من الممكن أن نحقق انتصار أكبر، لكن بعد الهزيمتين كان الشيء المهم هو الفوز”.

#بيب جوارديولا #ليفربول

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