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نيس يعرض بالوتيلي على ريال مدريد

الإثنين 31 ديسمبر 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيس يعرض بالوتيلي على ريال مدريد



وكالات / سما /

يبحث نيس الفرنسي عن تحقيق أكبر استفادة من مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل انتهاء عقده في ختام الموسم الجاري.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني, أن نيس عرض بالوتيلي على العديد من أندية أوروبا حاليا، استعدادا للتخلي عنه قبل نهاية عقده بـ6 أشهر، لتحقيق أكبر استفادة من المهاجم الإيطالي قبل رحيله.

وأوضح "ديفنسا سنترال", أن ريال مدريد كان ضمن الأندية، التي تلقت عرضا من نيس للحصول على المهاجم الإيطالي، الذي صنع هدفا واحدا منذ بداية الموسم في 10 مباريات مع الفريق.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من أزمة على مستوى خط الهجوم, بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

#نيس #ريال مدريد

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