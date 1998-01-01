مانشستر سيتي يستعيد توازنه بالفوز ضد ساوثهامبتون

وكالات / سما /

استعاد نادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، توازنه في بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز ضد ساوثهامبتون، بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام كريستال بالاس وليستر سيتي.

وحقق فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، الفوز ضد نادي ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب سانت ميريز معقل الفريق الخاسر.

وبدأ مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق النجم الإسباني المخضرم دافيد سيلفا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز بيير اميل هوبيرج هدف التعادل لنادي ساوثهامبتون في الدقيقة 37.

وبعد هدف التعادل لنادي ساوثهامبتون، قلب مانشستر سيتي الطاولة بتسجيل هدفين، بأقدام جيمس وارد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45، وعن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز يستعيد مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 15 في المركز السابع عشر.