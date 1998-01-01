بوجبا يواصل الانفجار ويقود مانشستر يونايتد للفوز برباعية

وكالات / سما /

استمر تألق لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا مع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير ، ليقود مانشستر يونايتد لفوز جديد في الدوري الإنجليزي ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف على بورنموث.

وسجل بول بوجبا هدفين ، وصنع هدفاً لزميله البلجيكي روميلو لوكاكو ، ليساهم بالهدف السابع في ثلاث مباريات منذ إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وافتتح بول بوجبا أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد بهدفين في الدقيقتين الخامسة ، والـ 33 ، قبل أن يسجل الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 45.

ونجح بورنموث في تقليص الفارق بتسجيل هدفهم الوحيد ، قبل أن يختم روميلو لوكاكو الرباعية بعد دخوله مباشرة في الدقيقة 72 ، لكن الفرحة تأثرت بطرد إيريك بايي بعد ذلك.

ورفع الشياطين الحمر رصيدهم بهذا الفوز إلى النقطة 35 ، محتلاً المركز الخامس ، وبفارق ثلاث نقاط عن الرابع آرسنال.