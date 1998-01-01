الحكومة تلغي حظر الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية

رام الله / سما /

أعلنت الحكومة مساء الأحد، إلغاء قرار صدر قبل ثلاثة أيام بمنع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل إلى الأسواق الفلسطينية.

وأفاد بيان لوزارة الزراعة بعودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد للمنتجات المذكورة "بعد تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره الظالم بحق مزارعينا وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية".

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الخميس الماضي منع دخول الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل ردًا على قرار الأخيرة بمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وبررت الإذاعة الإسرائيلية العامة قرار وقف استيراد الفواكه والخضار من الضفة الغربية بأنه ردًا على وقف السلطة الفلسطينية استيراد الخراف من إسرائيل.

لكن وزارة الزراعة الفلسطينية صرّحت بأن وقف استيراد الخراف من إسرائيل جاء نتيجة انخفاض أسعار لحوم الخراف الحيّة ولحماية المزارع ومربي الثروة الحيوانية في فلسطين.

وبلغت الصادرات الفلسطينية من الخضار إلى السوق الإسرائيلي في العام 2017 حوالي 56 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات من الفواكه ما قيمته 5 ملايين دولار.