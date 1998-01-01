  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الحساينة: انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية شمال قطاع غزة

الأحد 30 ديسمبر 2018 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية شمال قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان انطلاق العمل في مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن إعادة اعمار أبراج الندى التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014م، وسيتم إنشاء الوحدات السكنية بتمويل من الحكومة الإيطالية.

وقال الوزير الحساينة أتقدم بالشكر باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله – بالشكر للحكومة الإيطالية على جهودها في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهنئ بعيد الميلاد والعام الجديد.

وقال الوزير الحساينة أن هذا المشروع تبلغ قيمته أكثر من 4 ملايين يورو هو يتكون من 11 بناية سكنية بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وقال الوزير الحساينة إن الحكومة الفلسطينية تمضي قدما في تنفيذ مشاريع الاعمار، وسيتم قريبا نشر عطاءات إعادة اعمار أبراج المجمع الإيطالي.

وأكد الوزير الحساينة على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في مشاريع الاعمار ومشاريع الطرق والبنية التحتية ، وأن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وتنفيذ مشاريع اعمار وإسكان جديدة.

وشكر الوزير الحساينة خلال كلمته كافة الطواقم العاملة في المشروع والإيطاليين وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية على جهودهم في المشروع .

أخبار ذات صلة

مفيد الحساينة

الحساينة: ندرس بناء 7 أبراج جديدة قرب "أبراج الندى" شمال قطاع غزة

1252 وحدة سكنية دمرت وتضررت بفعل العدوان الأخير على غزة

الأشغال: انطلاق مشروع إعمار تركي شرق جحر الديك

وطنية موبايل

الوطنية موبايل تُطلق مشروع بناء شبكتها في قطاع غزة

رام الله : إطلاق مشروع تدريب وتوظيف الخريجين في قطاع الصناعات الغذائية

"الاتصالات" و"بيتا" تطلقان مشروع ملائمة التعليم الجامعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة اليوم

معلومات تذكر لاول مرة عن تفاصيل القبض على صدام حسين وشارون اول من زاره في السجن

السلطات المصرية تفرج عن 3 فلسطينيين من قطاع غزة

بالفيديو: الرقابة الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة عن عملية خان يونس

فتح تقرر إقامة مهرجان مركزي لها في ساحة السرايا وسط مدينة غزة

الكونغرس يمرر قانونا يهدد التنسيق الامني بين السلطة وإسرائيل

فتح : اختطاف حماس لقيادات وكوادر الحركة في غزة جنون

تقرير أمريكي: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة الفلسطينية رزان في غزة

الأخبار الرئيسية

فتح : اعتقال أكثر من 500 من كوادر وقيادات الحركة في قطاع غزة

الاحصاء: 13 مليون فلسطيني في العالم وانخفاض معدلات الخصوبة والدخل في الضفة وغزة

صدام حسين

تفاصيل مثيرة عن لحظات صدام حسين الأخيرة .. هكذا ودّعه الحراس الأمريكيون

حصيلة العام ..865 هجومًا جويا إسرائيليًا على قطاع غزة والمقاومة أطلقت الف صاروخ

التجمع الوطني : 312 شهيدا منهم 57 طفلا خلال 2018