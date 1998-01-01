الحساينة: انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية شمال قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان انطلاق العمل في مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن إعادة اعمار أبراج الندى التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014م، وسيتم إنشاء الوحدات السكنية بتمويل من الحكومة الإيطالية.

وقال الوزير الحساينة أتقدم بالشكر باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله – بالشكر للحكومة الإيطالية على جهودها في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهنئ بعيد الميلاد والعام الجديد.

وقال الوزير الحساينة أن هذا المشروع تبلغ قيمته أكثر من 4 ملايين يورو هو يتكون من 11 بناية سكنية بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وقال الوزير الحساينة إن الحكومة الفلسطينية تمضي قدما في تنفيذ مشاريع الاعمار، وسيتم قريبا نشر عطاءات إعادة اعمار أبراج المجمع الإيطالي.

وأكد الوزير الحساينة على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في مشاريع الاعمار ومشاريع الطرق والبنية التحتية ، وأن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وتنفيذ مشاريع اعمار وإسكان جديدة.

وشكر الوزير الحساينة خلال كلمته كافة الطواقم العاملة في المشروع والإيطاليين وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية على جهودهم في المشروع .