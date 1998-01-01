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سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

الأحد 30 ديسمبر 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة



رام الله/سما/

اصدرت سلطة النقد، يوم الاحد، بيانا صحفيا، حذرت فيه من قيام بعض المحال التجارية بتركيب أجهزة صراف آلي و/أو نقاط بيع تابعة لمؤسسات وشركات أجنبية غير مرخصة للعمل في فلسطين.

واضاف البيان: انه حرصاً من سلطة النقد على الحد من المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي، فإن سلطة النقد تهيب بالتجار وجمهور المواطنين عدم القيام بتقديم مثل هذه الخدمات وإجراء العمليات المالية من خلالها. وعليه، ندعو كافة التجار إلى التوقف عن تركيب أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة لمؤسسات وشركات غير مرخص لها بالعمل في فلسطين، وكل من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

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