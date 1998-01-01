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جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل وزارة المالية في رام الله

الأحد 30 ديسمبر 2018 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل وزارة المالية في رام الله



غزة / سما/

استنكرت جمعية مستوردي المركبات على لسان رئيسها اسماعيل النخالة وعبرت عن استيائها الشديد من القرار الصادر عن وزارة المالية والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.

 وعبر النخالة عن تذمر مستوردي المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة من هكذا قرار والذي جاء ليزيد من معاناة اهلنا في شطري الوطن الذي يشهد حالة اقتصادية صعبة جدا وخاصة الشطر الأخر من الوطن وهو قطاع غزة الذي لا زال يعاني من ويلات الحصار والانقسام الأسود.

 وأضاف: هذا القرار بمثابة الحكم بالإعدام على ألاف الأسر التي تعتاش من العمل في قطاع استيراد وتجارة المركبات والذي سوف يكون السبب الرئيسي في اغلاق مئات شركات التجارة بالمركبات في شطري الوطن الضفة.

وطالب النخالة الرئيس بالتدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع المهم من الانهيار والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتابع: من هنا ومن منطلق دفاعنا عن هذه الشريحة التي لا يستهان بها ونحن نلفظ انفاسنا الاخيرة في حياتنا التجارية نطالب وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار وان يتم اتخاذ اجراءات تنقذ التجار وتقف بجانبهم لا ان يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم.

يشار الى أن وزارة المالية نفت قبل شهرين نيتها عن لرفع الجمارك على السيارات في بداية العام 2019 حيث جاء هذا النفي على لسان مدير عام الجمارك لؤي الحنش.

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