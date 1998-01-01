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نقل الفنان المصري سعيد عبد الغني للعناية المركزة!

الأحد 30 ديسمبر 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الفنان المصري سعيد عبد الغني للعناية المركزة!



وكالات / سما /

دخل الفنان الكبير سعيد عبد الغني في مرحلة حرجة من المرض استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وصرح ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغني بأن والده حالته حرجة جداً وأنه كان يعاني من المرض منذ فترة إلا أنه اشتد عليه أمس مما دعا لأن يدخل إلى العناية المركزة.

وأضاف: "والدي كان يعاني من المرض منذ فترة وكان متواجداً في أحد المستشفيات منذ 20 يوماً، ولكن للأسف وجدت أن حالته الصحية تدهورت بشدة، ولذلك قررت أن أنقله إلى مستشفى آخر، حيث كان يعاني من التهاب رئوي حاد، وهو حالياً على أجهزة التنفس الصناعي داخل غرفة العناية المركزة، وأتمنى من الجميع الدعاء له لأن حالته حرجة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعيد عبد الغني السينمائية كان فيلم "نور عيني" مع تامر حسني عام 2010، في حين كان آخر أعماله للدراما "ولاد السيدة" عام 2015.

#سعيد عبد الغني #العناية المركزة

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