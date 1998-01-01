5 أسباب وراء تراجع مستوى مانشستر سيتي

وكالات / سما /

بدأ موسم مانشستر سيتي في الانهيار بشكل غير مفهوم، بعد بداية قوية للفريق. رجال بيب جوارديولا تلقوا ثلاث هزائم في مبارياتهم الأربعة الأخيرة، تركت مانشستر سيتي يتراجع للمركز الثالث، خلف ليفربول المتصدر بـفارق 10 نقاط، وتوتنهام الثاني بـفارق نقطة.

وتنتظر مانشستر سيتي اليوم الأحد رحلة للقاء ساوثهامبتون المتعافي الذي يظهر علامات على الحياة تحت قيادة المدرب الجديد رالف هايسنهوتل، قبل معركة ملعب الاتحاد ضد ليفربول يورجن كلوب يوم الخميس.

هنا ، نلقي نظرة على ما حدث للفريق الذي حطّم أرقام الدوري الممتاز الموسم الماضي، وأصبح أول نادٍ يتوج باللقب محققا 100 نقطة.

ضغط ليفربول:

في الموسم الماضي ، كان السيتي يغرد وحيدا في الصدارة قبل أعياد الميلاد. هذا يعني أنهم كانوا قادرين على لعب كرة قدم خالية من الضغوط.

في المرة الوحيدة التي شعر فيها رجال بيب جوارديولا بالضغط عندما واجهوا ليفربول في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، ولقاء آنفيلد في الجولة 23 من الموسم الماضي(3ـ4). خسروا جميع المباريات الثلاث.

في هذا الموسم ، بصم ليفربول على بداية مثالية، فيما بدأ مانشستر سيتي سقوطه الحر بخسارته أمام تشيلسي، وكريستال بالاس، وليستر سيتي.

أتيحت الفرصة للسيتي للإطاحة برجال يورجن كلوب في آنفيلد ذهابا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن رياض محرز أضاع ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة ، ما يعني أن البلوز لم يفز الآن على ليفربول في محاولاته الأربعة الأخيرة (ثلاثة هزائم، وتعادل).

سلسلة توضح أن المدرب الألماني عقدة حقيقة لبيب جوارديولا وباعترافه العلني. قبل ثلاثة أيام فقط من رحلة دوري أبطال أوروبا إلى آنفيلد ، واجه السيتي إيفرتون في جوديسون بارك. بدلاً من التركيز على تحدي فريق سام ألاردايس ، اصطادت الكاميرات محادثة لجوارديولا مع فريقه التدريبي.

وقال: “إنهم (ليفربول) يخفونني. إنهم خطرون. أعني ذلك.”

التخبط في سوق الانتقالات:

عندما كان مانشستر سيتي بطلا في عام 2012، وعام 2014، عانوا في المواسم التالية بعد القيام بأعمال سيئة في سوق الانتقالات.

سجل سيرجيو أجويرو هدفه الحاسم الشهير ضد فريق “QPR” ليتوج باللقب على حساب مانشستر يونايتد في عام 2012 ، لكن السير أليكس فيرجسون رد بخطف صفقة روبن فان بيرسي من آرسنال، عندما اعتقد روبرتو مانشيني أن إدارة ناديه حسمت الصفقة.

وقع المدير الرياضي للسيتي مع ، براين ماروود ، جاك رودويل ، سكوت سينكلير ، مايكون ، خافي جارسيا، وماتيجا ناستاسيتش. كلهم رحلوا عندما حلوا في المركز الثاني أمام اليونايتد ، وخسروا أمام ويجان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، وتمت إقالة مانشيني مانشيني.

في عام 2014 ، بعد فوز مانويل بيليجريني على ليفربول في صراع اللقب ، كان إنفاق السيتي لتعزيز الفريق يقتصر على 49 مليون جنيه إسترليني بسبب قيود اللعب المالي النظيف.

ومع ذلك صرف مدير كرة القدم تكسيكي بيجيرستين 40 مليون جنيه إسترليني على إيلياكيم مانغالا، و 14 مليون جنيه إسترليني على فرناندو، و 8 ملايين جنيه إسترليني على ويلي كاباييرو. في وقت لاحق ، أنفق 28 مليون جنيه إسترليني لضم ويلفريد بوني.

إلى جانب التعاقدات المجانية مثل فرانك لامبارد، وبكاري سانيا، واحتل المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي.

السيتي هذا الموسم كرر نفس أخطاء الماضي، خسروا أمام مانشستر يونايتد في سباق التوقيع مع فريد من شاختار دونيسك ، وضد تشيلسي في صفقة جورجينيو. بدلاً من ذلك ، صرف النادي 60 مليون جنيه إسترليني على محرز، لتعزيز مركز لديهم بالفعل ما يكفي من اللاعبين لشغله، رحيم ستيرلنج، وليروي ساني، وبرناردو سيلفا.

الإصابات:

فشل مانشستر سيتي تماما في التعامل مع إصابات لاعبيه المهمين،. كيفين دي بروين هو نجم الفريق الموسم الماضي، لكن البلجيكي تغيب عن الملاعب لمدة شهرين بعد إصابته في الركبة في أغسطس وعاد لتوه إلى العمل.

كما أمضى كل من أجويرو، وديفيد سيلفا، وفرناندنيو، بعض الوقت في غرفة العلاج بعد مشاكل في العضلات التي تشكك في أسلوب بيب جوارديولا وطرق تدريبه.

بنجامين ميندي يتعافى مرة آخرى من عملية جراحية في الركبة، ولن يلعب حارس المرمى كلاوديو برافو هذا المويسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي.

قلة الانضباط:

نادراً ما يترك بيب جوارديولا المجال للتسيب في غرفة ملابس فريقه، ولكن كانت هناك أوقات كان على جوارديولا أن يفرض فيها سلطته على الفريق.

بعد أن أمر ميندي بتقليص نشاطه في وسائل الإعلام الاجتماعية ، كان مدرب سيتي غاضباً عندما ظهر المدافع الفرنسي متأخراً ثلاث ساعات عن موعد علاجه من إصابته في مشط القدم صباح اليوم التالي بعد أن شاهد مباراة أنتوني جوشوا في لندن.

عاقب ميندي بالبقاء بعيداً عن النادي لمدة أسبوع.

تم استبعاد ليروي ساني من تشكيلة الفريق في مباراة واحدة، لأن جوارديولا شعر بأن موقفه ليس صحيحًا.

وكان جوارديولا نفسه قد ارتكب خطأ حين منح رياض محرز تنفيذ ركلة جزاء ضد ليفربول في الدقائق الأخيرة، واعترف لاحقاً بأنه لم يكن يعلم أن الجزائري أخطأ في خمس من أخر 8 ضربات.

تراجع مستوى الفريق:

سجل أجويرو ، هداف السيتي ، 12 هدفاً في 20 مباراة ، لكنه لم يجد طريق الشباك في الدوري الممتاز منذ أوائل نوفمبر ، وبدا بطيئاً.

فشل جابرييل خيسوس في الوفاء بالوعود ، وكافح محرز.

حتى رحيم سترلينيج تراجع مستواه الجيد في انطلاقة الموسم.

جون ستونز يكافح، ويبدو كايل ووكر متهالكًا بعد نهائيات كأس العالم ، في حين أن جوندوجان كان غير مؤثر.